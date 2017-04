Reconnexions

Preguntes. Si ara la direcció esportiva del Barça, en coordinació amb el futur entrenador, decideix, posem-nos a exagerar, fitxar Dybala aquest estiu, ¿estaria en disposició de competir amb la seva oferta amb els grans d’Europa? Si arribéssim a la conclusió, que no és el cas, que cal una renovació profunda de l’equip, sacsejar-lo de dalt a baix, ¿hi hauria prou capacitat econòmica per fer-ho? Amb tots els matisos del món, en els nostres dies la resposta malauradament seria negativa. Perquè el potencial econòmic del Barça ha quedat superat per les grans fortunes que han comprat els competidors europeus, perquè ara mateix el club no passa pel moment de més fortalesa financera de la seva història recent i perquè la factoria de La Masia no produeix els resultats d’èpoques anteriors (la sanció de la FIFA encara es fa notar i encara costarà un temps recuperar-se del tot també en el futbol base).

Més interrogants? Posem-nos en situació. Què se li pot dir a un jove talent de les categories inferiors que rebi una temptadora oferta de qualsevol club multimilionari de la Premier League per marxar? ¿Resulta creïble avui que se li respongui que confiï cegament en la feina que s’està fent des de la base perquè l’ascensor amb el primer equip funciona? Tornem-hi: amb tots els matisos del món, perquè la realitat és complexa, segur que resulta difícil per als gestors de La Masia seduir els subjectes de la temptació britànica perquè facin un acte de fe i segueixin a Catalunya. Injustament o no, la percepció que s’ha instal·lat en aquesta etapa que acaba, la de Luis Enrique, és que s’ha mirat molt poc avall i que s’ha primat el reforç del primer equip del Barça amb valors comprats a fora per sobre de la connexió Camp Nou - Masia.

Aquest estiu el repte que es plantejarà passarà per respondre afirmativament a totes aquestes preguntes. A l’hora de valorar la figura del nou entrenador i potser l’estructura esportiva del club caldrà reconnectar el primer equip amb el talent que arriba per sota. Per competir en igualtat de condicions amb el Chelsea, el PSG o el Bayern de Munic al mercat cal tenir la fàbrica de casa funcionant en òptimes condicions i connectada amb un ascensor que funcioni. Caldrà enviar missatges clars des de la banqueta del Camp Nou a l’entorn de Sant Joan Despí per seduir els que podrien marxar. I, de retruc, per reservar recursos financers per fer els esforços econòmics realment on hi hagi la certesa que es podrà marcar la diferència. Els 80 milions d’euros per Luis Suarez segueixen aquesta lògica. Els diners perduts en Digne o André Gomes ens porten a una situació difícil.