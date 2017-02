El Reial Madrid arracona els problemes per rebre el Nàpols

Encara que el Reial Madrid sigui el líder de la Lliga, les aigües baixen una mica tèrboles al Bernabéu. L’equip s’ha quedat sense triplet per l’eliminació de la Copa a mans del Celta, el joc dels de Zidane és irregular i l’afició no les té totes ni amb els jugadors ni amb l’entrenador. Però tots els problemes s’arraconen quan Chamartín comença a fer olor de Champions. I quedaran ben guardats a l’armari durant l’anada dels vuitens de final contra el Nàpols al Santiago Bernabéu (20.45 h, BeIN Sports).

I és que els vigents campions de la competició comencen el camí decisiu per convertir-se en el primer equip capaç de guanyar dues temporades seguides la Champions, des que va canviar de format el 1992. “Sé que partim com a favorits, però amb l’escut no n’hi ha prou per guanyar partits -comentava Zidane-. Necessitarem treballar al màxim, lluitar fins al final i comptar amb el suport de la nostra afició”.

El tècnic francès va celebrar que ja no tingués cap jugador a la infermeria. L’últim a recuperar-se ha sigut Bale, tot i que el gal·lès va quedar fora de la convocatòria. En canvi, sí que està a punt Cristiano, que va rebre un cop fort al Sadar. Si no hi ha sorpreses, Zidane tornarà al clàssic 4-3-3 amb Kroos, Casemiro i Modric al mig del camp, i Cristiano, Benzema i Lucas a la davantera.

El Nàpols arriba a Madrid amb el suport de 10.000 aficionats, si bé només 4.000 tenen entrada. Tot just és la segona vegada que l’equip arriba als vuitens de final de la Champions, però el conjunt que entrena Maurizio Sarri espera compensar-ho amb la bona ratxa de resultats: fa 18 partits que no perden (des de l’octubre del 2016) i acumulen 12 victòries i sis empats.