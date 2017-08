Relaxar-se contra el Màlaga no entra dins els plans del Girona

Prohibit relaxar-se. En una setmana marcada per l’entrada en l’accionariat del Girona dels grups inversors City Football Group i Girona Football Group, la pilota tornarà a agafar un protagonisme més que merescut després d’un debut il·lusionant, amb la visita del Màlaga (20.15 h, beIN LaLiga) a un Montilivi que obrirà les portes dues hores abans per evitar les aglomeracions produïdes en l’estrena a Primera. Tot i que el rival no és, a priori, tan engrescador com l’Atlètic, el sol fet de competir a l’elit del futbol fa que l’equip de Pablo Machín no necessiti cap motivació addicional a l’hora de preparar els partits. “Amb el que ha costat arribar fins aquí, només faltaria”, assenyalen veus provinents d’un vestidor que segueix treballant en silenci amb l’objectiu de repetir la brillant imatge oferta fa tan sols 7 dies.

Machín es planteja molt seriosament repetir el primer onze del Girona a la màxima categoria. Entre els escollits hi ha Pablo Maffeo, que ahir va ser convocat per a la selecció espanyola sub-21 i s’uneix a Stuani i Bounou, cridats amb l’Uruguai i el Marroc respectivament. “Tenim molt clar que si no competim al màxim ens guanyaran fàcilment. S’ha de valorar cada instant dels que estem vivint, això és un luxe” va manifestar. Eloi Amagat, que ha començat a entrenar amb el grup però no arribarà al duel, serà la baixa més significativa d’un conjunt gironí que va confirmar l’absència durant quatre mesos del tercer porter, José Aurelio Suárez, lesionat en l’escalfament previ al Peralada-Mallorca de diumenge passat. El porter asturià serà operat dimarts d’una ruptura de la càpsula articular de l’espatlla esquerra. “Això no ha fet més que començar, les sensacions poden ser un miratge i cada punt ens costarà molt patiment”, afirmava el tècnic sorià, que va voler destacar els perills d’un rival directe per a la permanència. “Tots coneixem la capacitat golejadora de Borja Bastón, però el que més em preocupa són les moltes variants que Míchel planteja. Ha estat utilitzant gairebé sempre un 4-1-4-1 i modificant el seu sistema en l’estrena del campionat per fer més mal per dins, sense èxit”.

“Hauria d’haver arribat a Primera molt abans”

El conjunt malagueny arriba a Girona amb la intenció de millorar la pobre imatge oferta davant els seus aficionats en la derrota davant l’Eibar. Míchel, que ho ha provat amb un rigor tàctic defensiu molt semblant al del Girona –tres centrals i dos carrils llargs-, ha vist com el seu equip no responia a les demandes exigides, amb una evident falta d’aclimatació a un sistema que està molt lluny de la solidesa que espera obtenir. El tècnic madrileny s’ha desfet en elogis cap al conjunt gironí. “Hauria d’haver arribat a Primera molt abans del que ho ha fet. Necessitarem estar concentrats o marxarem sense cap punt”.

Les virtuts, però, arriben en la zona creativa i ofensiva mitjançant talents emergents com Kuzmanovic, Recio, Juanpi i Borja Bastón, jugadors que han demostrat que no necessiten gaires espais per generar perill i que el Girona farà bé de lligar curt. El moment més emotiu de la tarda serà el retrobament de Cifuentes, un dels artífexs de l’ascens, amb Montilivi, un estadi que l’ha vist plorar i riure a parts iguals i, de ben segur, ovacionarà a qui sempre considerarà un dels seus. Aquesta serà l’única concessió que oferirà una afició que tornarà a donar suport a un equip disposat a seguir somiant amb fites d’allò més llamineres.