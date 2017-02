El Reus i el Barça Lassa se citen en una final amb aroma de clàssic

El 1972 el Barça derrotava el Reus Deportiu a la final de la Copa del Rei d’hoquei patins jugada a Sabadell, en la primera final de Copa protagonitzada per aquests dos equips. 38 anys després, avui aquests mateixos dos equips jugaran (12.30 h) la final de nou al Pavelló Amaya Valdemoro d’Alcobendas, ciutat que ja va ser seu d’una final entre els dos clubs el 1979. Una final entre dos gegants de l’hoquei sobre patins català. De fet, la final enfrontarà els dos equips catalans en actiu amb més títols de Copa, ja que el Barça Lassa n’ha guanyat 20 i el Reus Deportiu 7, dues menys que el Liceo de la Corunya i quatre menys que la secció d’hoquei sobre patins de l’ Espanyol, ja desapareguda, i potència d’aquest esport fins que va plegar veles. En les precedents, el Barça va guanyar contra els reusencs les finals del 1972 i el 1979 però va perdre la que es van disputar el 2006.

El Reus, de fet, buscarà guanyar la Copa per primer cop precisament des d’aquell 2006, en què va derrotar els blaugranes a Lloret de Mar per 3-2. I ho farà després de superar el Patí Vic als penals d’una segona semifinal que havia acabat amb empat (3-3). Així s’evitava per tercer any consecutiu que la final fos entre els osonencs, campions el 2015, i un Barça que va guanyar la Copa la temporada anterior a Reus. El Patí Vic es va avançar al minut 4 de partit gràcies a un gol de Cristian Rodríguez, però un minut després Albert Casanovas va igualar de penal. El Vic va fallar una pena màxima per mitjà de Romà Bancells, que la va enviar fora, però no va deixar-se afectar i als 9 minuts de joc Mia Ordeig tornava a posar per davant els osonencs (2-1). La rèplica del Reus va arribar en el minut 20 amb un penal marcat per Raül Marín. Només un minut després, el mateix Marín va fer el 2-3 de falta directa i en el 23 Jordi Burgaya va posar el 3-3 en un marcador que ja no es va moure en el temps reglamentari restant ni en la pròrroga. Com en la primera semifinal, el partit se’n va anar a la pròrroga, dos temps de cinc minuts amb gol d’or, i també als penals, en què el Reus va ser més encertat: va transformar els seus dos primers penals i es va imposar per 2-1.

El Barça sap patir

Abans el Barça Lassa, líder de l ’OK Lliga, s’havia convertit en el primer finalista a vèncer per penals el Liceo de la Corunya, després d’acabar el temps reglamentari amb empat (2-2). Si als quarts de final el Barça havia superat el Voltregà per 6-3, a les semifinals va caldre patir una mica més. Toni Pérez va fer avançar el Liceo en el minut 28, Matías Pascual va igualar als 39 minuts i Pablo Álvarez va fer, de falta directa, el 1-2 al minut 42. César Carballeira però, va tornar l’empat al marcador al 44.

El partit se’n va anar a la pròrroga, en què els gallecs van gaudir d’un penal a favor que hauria posat punt final al partit en cas d’acabar en gol, però Toni Pérez va estavellar la bola al pal i va sortir fora. En els penals, el Liceo de la Corunya no va poder marcar cap gol, mentre que el Barça en va fer dos, un resultat que el va citar per quart cop a la història amb el Reus a la gran final.