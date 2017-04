La Final four d'hoquei sobre patins es jugarà a Lleida

El pavelló Barris Nord de Lleida serà l'escenari de la final a 4 de la Lliga Europea d'hoquei patins, segons ha fet oficial la CERS. Aquesta era la proposta del Barça, que no pot organitzar una final així al seu Palau Blaugrana per motius d'infraestructura, i havia proposat fer-ho a Lleida, com ja va fer el 2012 amb la final four de futbol sala.

Tant el Reus Deportiu com l'Oliveirense havien presentat també candidatures per organitzar la competició, que es disputarà el cap de setmana del 13 i 14 de maig. El Barça s'enfrontarà amb l'Oliveirense mentre el Reus Deportiu se les haurà amb el Benfica en un doble duel catalano-portuguès.