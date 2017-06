Natxo González deixarà de ser el tècnic del Reus

Natxo González deixarà la banqueta del Reus. Amb la permanència ja assegurada, el Reus ha ofert una roda de premsa amb Xavier Llastarri, president del club, i Sergi Parés, director esportiu, on el tècnic ha anunciat la seva voluntat de deixar el club.

El tècnic basc ha volgut agrair al club "la seva confiança per aquests tres anys fantàstics, amb Joan Oliver al capdavant, i al president i a Sergi Parés, per permetre'm viure els moments que he viscut aquí com a professional. Gràcies també als homes de Natxo", ha afegit, referint-se al cos tècnic i als serveis mèdics, "per la seva professionalitat i compromís per assumir les diferents situacions que hem viscut".

Natxo González s'acomiada així del CF Reus després de tres temporades al capdavant de la primera plantilla, durant les quals ha aconseguit classificar l'equip pel 'play-off' d'ascens en dues ocasions, quan va caure contra el Racing de Ferrol la temporada 2014/15 i quan va pujar l'equip a Segona la temporada passada. També va assolir el gran objectiu de la temporada actual, que era mantenir el club a la categoria de plata del futbol professional.