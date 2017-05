El Reus enfonsa l'Oliveirense (4-1) i torna a regnar a Europa vuit anys després

El 14 de maig del 1967 el Reus Deportiu va alçar la seva primera corona europea després de guanyar l'HC Monza italià en una final a doble partit. Al cap de 50 anys, els reusencs han tornat a guanyar la màxima competició europea després de derrotar per 4-1 l' Oliveirense portuguès al pavelló Barris Nord de Lleida. Amb vuit Lligues Europees, és el conjunt que en té més després del Barça, amb 21.

Acompanyats sempre pels càntics i repics de tambor de la nombrosa afició reusenca desplaçada a la capital del Segrià, l'equip que entrena l'italià Enrico Mariotti ha sortit molt endollat i amb menys de dos minuts Raül Marín, amb un xut sec des de l'esquerra, ha marcat el primer (1-0). Els dos conjunts han impregnat el joc d'un ritme molt alt amb ocasions a banda i banda del parquet que han anat dibuixant un duel trepidant.

Els portuguesos han intentat portar la batuta del primer temps, mentre que el Reus combinava moments de pausa amb contraatacs molt verticals. Semblava que s'arribaria al descans amb l'1-0, però l' Oliveirense ha disposat primer d'un penal que ha aturat Pedro Henriques i després d'una falta directa que ha transformat Pablo Cancela, amb la qual ha firmat l'empat (1-1) a poc més d'un minut per al descans. El primer temps ha acabat embrutat per les picabaralles que han acabat amb les exclusions de Jepi Selva i Barreiros per l'Oliveirense i d' Albert Casanovas, Marc Torra i Matías Platero pel Reus.

La fantasia del Reus enfonsa l'Oliveirense

A la segona meitat, la tònica ofensiva per part dels conjunts ha continuat. Al minut 10, els reusencs han trobat el premi del gol amb una jugada de fantasia iniciada per Marín, continuada per Platero i definida a la perfecció per Casanovas (2-1). Dos minuts després, Xevi Puigbí ha aturat una falta directa a Marín que hauria desequilibrat el marcador. Un desequilibri que ha arribat gairebé tres minuts més tard quan Torra ha batut Puigbí amb un xut creuat per l'esquerra (3-1).

Els de Mariotti estaven intractables, i un altre cop Torra, aquest cop al contraatac, ha anotat el 4-1, a nou minuts per al final, molt difícil de pair per un Oliveirense desbordat davant l' huracà ofensiu reusenc. Tot i que els portuguesos no han girat la cara al partit, poc hi han pogut fer davant un Reus intractable. Amb el 4-1 lluminós s'ha arribat al final.

A la pista, somreia Mariotti, que ha dut el Reus a guanyar la vuitena Lliga Europea en la seva segona temporada com a entrenador de l'equip. Somreia Torra, que aconsegueix la fita històrica de guanyar quatre Champions seguides amb tres equips diferents (Barça, Benfica i Reus). Somreia Marín, nascut a Reus, que ha pogut alçar l'anhelada Champions amb els reusencs després d'haver-ne guanyat dues amb el Barça. I, somreia, celebrava, cantava i cridava dreta l'afició roig-i-negra desplaçada a Lleida.

L'altra cara de la moneda ha estat l' Oliveirense, subcampió l'edició passada, que s'ha tornat a quedar a les portes del títol en la seva segona participació en una final de la Champions.