El Reus, a un pas de tornar a regnar a Europa

El Reus Deportiu La Fira va derrotar als penals el Benfica, vigent campió europeu, en una semifinal trepidant, després d’haver empatat a quatre, i aquesta tarda (16.00 h, Esport3) al pavelló Barris Nord de Lleida jugarà la final de la Lliga Europa amb l’Oliveirense, botxí del Barça Lassa. Als penals, el Reus va marcar en els seus dos últims llançaments, i és a un pas de regnar al Vell Continent per vuitena vegada. Els blaugranes, en canvi, pocs dies després de guanyar la lliga precisament davant del Reus, van disputar un partit menys trepidant que el dels reusencs, però molt igualat, que va acabar 0-0 i que es va decidir per un gol d’or de Ricardo Barreiros. Aquesta diana va frustrar que l’entrenador del Barça, Ricard Muñoz, es pugui acomiadar amb el que hauria sigut el novè triplet de la secció.

“Encara no hem guanyat res. La Champions començarà quan es jugui la final”, va dir ahir Enrico Mariotti, el tècnic del Reus, després de la classificació, sis anys després, per a una final de la màxima competició europea de clubs. “Jugar una final com aquesta és el més bonic que hi ha”, va afegir Pedro Henriques, el porter portuguès dels reusencs que ahir va amargar la festa al Benfica, l’equip pel qual està cedit. Henriques va sostenir el seu equip en els moments en què pitjor ho va passar. Un cop arribats als penals decisius, en va aturar fins a quatre abans que Albert Casanovas, que ha tornat al Reus aquesta temporada, marqués la diana definitiva i fes esclatar l’alegria en el públic desplaçat a Lleida.

“Confio que a la final encara hi haurà més gent per animar-nos. Si cal, els vaig a buscar jo mateix”, va dir un Mariotti molt content amb la victòria. El mateix va opinar Henriques. De fet, tot i que la xifra d’assistència global de la tarda d’ahir al Barris Nord va ser de 1.741 persones -el pavelló lleidatà té capacitat per a més de 6.000 aficionats-, els seguidors reusencs es van fer notar i van animar incansablement el seu conjunt. Sobretot després del 4-3 de Jordi Adroher, que va avançar el Benfica deu minuts abans del final i que va neutralitzar Platero, dos minuts després, firmant el 4-4 que va dur el partit a la pròrroga. L’última corona europea del Reus va ser la del 2009, guanyada contra el Vic.

El gol d’or castiga el Barça

Ricardo Barreiros, el màxim golejador de l’Oliveirense a la Champions, amb deu gols, va ser ahir el botxí d’un Barça Lassa que es va quedar glaçat després de caure derrotat a la pròrroga. El gol d’or de Barreiros va arribar quan tot just havien transcorregut 40 segons de la segona meitat del temps extra. El mig portuguès va batre el porter blaugrana Sergi Fernández, que va estar impecable en les poques ocasions dels portuguesos durant tot el partit, amb un llançament creuat de cullera des de la frontal de l’àrea. Una galleda d’aigua freda per a un Barça que aquesta temporada ja s’ha proclamat campió de la 28a OK Lliga i de la 21a Copa del Rei de la secció.

“Se’ns ha escapat el triplet. És un dia trist. Ens ha faltat ser una mica més atrevits. L’Oliveirense no ens ha deixat ser l’equip que som. Ser el Barça”, explicava Xavi Barroso a l’ARA després d’un partit marcat per la falta de ritme. “Ha sigut un partit molt igualat i s’ha decidit pels detalls. Es veia que qui marqués primer tindria moltes possibilitats de guanyar, hi ha hagut poques ocasions. L’Oliveirense és un just finalista i se l’ha de felicitar”, va afegir Ricard Muñoz, el tècnic blaugrana. Muñoz, que ha anunciat aquest any el seu comiat com a entrenador del Barça, marxarà amb 13 títols després de quatre temporades. “Els títols costen molt de guanyar. No em quedo amb la derrota d’avui, sinó amb el balanç general d’aquests quatre anys”, va concloure el tècnic.