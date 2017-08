Riviera Maya relleva els patrocinis itinerants de Rastar

La samarreta de l’Espanyol deixarà de portar patrocinadors itinerants a partir del proper mes de gener. Amb Riviera Maya convertit de nou en l’espònsor principal del club, aquest rebrà un mínim de 12 milions d’euros per a les properes sis temporades, fins al 2023 (repartits en dos milions fixos per curs que poden créixer en funció d’objectius esportius com anar a Europa). “La competència pel turisme és de caràcter global. Això permetrà que la nostra marca arribi als països asiàtics a l’Orient Mitjà, on se segueix de molt a prop la Lliga”, va assenyalar Darío Flota, director de promoció turística de la Riviera Maya, que va avançar que vol que el club realitzi una estada a Mèxic en el futur. “Farem més coses”, va confirmar el conseller delegat Ramon Robert, que també va anticipar que instauraran “un desenvolupament d’acadèmies de futbol per aprendre i venir aquí a formar-se”.

El nou acord entre l’Espanyol i l’Estat de Quintana Roo dona continuïtat al patrocini que va començar el 2011, amb Cancún apareixent en actius com la part frontal de la samarreta, espais publicitaris al camp i a la ciutat esportiva, i als mitjans de comunicació de l’entitat. Des del 2014, quan va ser rellevat per Power8, mantenia un espai en una de les mànigues de la samarreta. És el desè patrocinador principal de la samarreta des que Dani Sánchez Llibre va posar-hi el seu nom per primer cop el 1989. Després d’ell van arribar Futvol.com, Vitel Mobile, Tarradellas, Quat, Interapuestas, Cancún, Power8 i, finalment, Rastar, que seguirà fins al desembre.

Partits a més de 52.000 euros

Amb el nou patrocini, que s’estrenarà a la Rosaleda a la jornada 18, la samarreta de l’Espanyol tornarà a tenir un patrocinador fix. Suposarà un canvi respecte a la política instaurada per Rastar d’anar rotant marques. Què guanyava, l’Espanyol, amb tants canvis? “Si se segmenta la samarreta, es poden maximitzar els ingressos”, expliquen a l’ARA fonts del club. L’empresa de Chen Yansheng va posar el seu nom a la samarreta el gener de 2016, un cop va extingir-se el contracte amb Power8. Des d’aleshores, ha combinat el nom de l’empresa mare amb el d’algunes empreses filials i d’altres externes amb qui assolia acords. Pel primer mig any va pagar-ne un milió d’euros, i va instaurar-hi un sistema atípic a Europa, però que fa temps que funciona a la Xina: els patrocinis itinerants per partits concrets. Són els primers fruits comercials de l’entrada de Rastar, l’empremta de la qual es notarà cada any més a l’Espanyol a nivell d’ingressos.

Els primers sis mesos va exhibir el nom de Rastar (primer amb lletres occidentals, després afegint-hi les xineses); el de 52tt.com (una empresa afiliada a la matriu) i Supergirl 2016, el nom d’un ‘reality show’ de la televisió xinesa Hunan TV. Aquell curs (2015-16), l’Espanyol va arribar a vestir fins a 9 samarretes diferents (comptant les tres equipacions que va anar alternant) en 42 partits. El curs passat, n’hi va haver 8 de diferents en 41 duels: de nou Rastar va aparèixer amb dues formes, però també va fer-ho 烈焰 龙城 (un joc digital d’èxit que es comercialitza a la Xina per part de l’empresa 2D MMORPG). Per aquest segon curs (201-17), Rastar va pagar 2 milions d’euros (el valor què l’entitat estipula que costa anualment la samarreta), però va comptar amb uns ingressos afegits de més de 52.000 euros per cadascun dels vuit duels on va aparèixer la marca del mencionat videojoc (que en total, va pagar més de 416.000 euros.

A totes les empreses que es decideixen a patrocinar la samarreta, l’Espanyol els presenta un informe anomenat Retorn Objectiu d’Inversió (ROI), que consisteix en un anàlisi, per part d’una agència auditora de mitjans externs, de tota la presència que té cada marca en totes les televisions del món. Poc importa l’horari dels partits, i si es pot veure o no a la Xina en directe: a través dels resums (‘highlights’) i programes on analitzen la jornada fan que el patrocini surti a compte. A aquest anàlisi de les televisions se li aplica una ràtio correctiva (en funció de si la marca es veu sencera, de forma lateral, o amb millor o pitjor qualitat) i que ajuda a quantificar quin valor econòmic té aquell patrocini per la marca. El 'feedback' que rep el club és positiu, fins al punt que diverses marques han volgut seguir. Això ajudarà, en el futur, a aconseguir revaloritzar la marca i a aconseguir patrocinis més profitosos econòmicament.

Fins al gener, aquesta l’estratègia de rotació seguirà, ja que Leadercf (una plataforma xinesa d’informació financera online) ja ha comprat la samarreta per a quatre partits de la primera volta (el primer, aquest diumenge contra el Leganés, i després, contra el Barça, el Celta i l’Atlètic), i s’alternarà amb Rastar, que encara podria incloure alguna marca més fins l’entrada de Riviera Maya al gener.

Joma i Innjoo

La part frontal, però, no és la única part de la samarreta que l’Espanyol comercialitza. Hi ha altres dues marques, Joma i Innjoo, que també paguen al club blanc-i-blau. La primera, com a espònsor tècnic. El club hi té firmat un acord per a tres cursos que finalitza aquesta mateixa temporada. Segons ha pogut saber l’ARA, l’Espanyol està satisfet amb la marca fabricant, i ja fa setmanes que negocia ampliar l’acord per més cursos. Joma també té interès amb seguir lligada a l’Espanyol, però no és la única marca que li ha traslladat una oferta al club espanyolista. Altres marques també han mostrat el seu interès per vestir als equips espanyolistes. La decisió es prendrà abans de finals d’any, ja que la marca fabricant escollida necessita saber-ho amb antel·lació per començar el procés de disseny i elaboració de les samarretes.

D’altra banda, Innjoo (una marca proveïdora de dispositius intel·ligents i serveis software) va entrar l’abril passat a patrocinar, durant dos mesos, la part posterior inferior de la samarreta. La prova va agradar a la companyia, que ja negocia amb el club ampliar l’acord per als propers anys. Renovar aquest acord suposaria uns ingressos afegits que ajudaran a l'Espanyol, entre d’altres coses, a augmentar el límit salarial per a les properes temporades.