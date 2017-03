Robert Fernández dona per encarrilades les renovacions de Messi i Iniesta

Entrevistat a l'espai 'Què t'hi jugues' de la 'Cadena Ser', el director esportiu del Barça Robert Fernández ha assegurat que les renovacions d'Iniesta i Messi estan encarrilades. "Messi renovarà, ho he dit sempre. És feliç a Barcelona, està en un magnífic equip i no tinc dubte que renovarà. I Iniesta també, en el seu moment. Andrés ho mereix tot, s'ha criat aquí i ho ha donat tot a l'equip. És una persona molt estimada".

El director esportiu blaugrana, que ha avançat que "hi haurà pocs canvis a la plantilla respecte l'any passat", ha puntualitzat que no li agrada pagar grans quantitats de diners en fitxatges que puguin eclipsar l'ascens de jugadors del planter. A més, ha anticipat que l'any vinent "hi haurà algun jugador del B en el primer equip, tres o quatre jugadors estan pujant amb força".

Robert també es va referir al relleu de Luis Enrique a la banqueta: " M'asseuré amb el president i els directius, i parlarem del que és el millor per l'equip, però el nom de l'entrenador l'escolliré jo". Robert, però, no va voler donar pistes: "Hi ha temps per decidir amb calma, estem en una situació esportiva favorable i que ens permet tranquil·litat".

Unzué no descarta entrenar l'any vinent

En un altre espai de la 'Cadena Ser', l'actual segon entrenador del Barça, Juan Carlos Unzué, va apuntar que l'any vinent no es veu amb més temps per dedicar-lo a la bicicleta. "Espero que no, no és la meva intenció tenir més temps per entrenar en bicicleta. Sent entrenador, el temps per descansar ja arribarà", va comentar. Preguntat pel seu perfil i per si és una opció per l'any vinent, Robert va exposar que "és una persona que coneix molt bé el club, als jugadors i el sistema, i és una persona preparada. Ho ha demostrat per molts anys, sap on està".

Robert també s'ha referit a l'actual tècnic de l'Athletic Club, Ernesto Valverde: "Està fent unes temporades molt bones. És una persona seriosa, un bon entrenador, ha fet molt bona feina en els equips on ha estat".