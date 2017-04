Robert dona per fet que el Barça repescarà Deulofeu

El Barça afronta una setmana clau per tancar com cal aquesta temporada, i el club ja treballa per a la temporada que ve. El director esportiu, Robert Fernández, preguntat al final del partit per Televisió de Catalunya sobre si repescarà Gerard Deulofeu, que està jugant a un bon nivell al Milan, va ser contundent: “Sí, rotundament, és una opció de futur, està a punt per jugar al Barça la temporada que ve”. El club, doncs, pagaria 12 milions a l’Everton, club propietat de l’extrem, però el futur tècnic podria decidir si el cedeix o no. “El que passi contra la Juve no afectarà els plans de futur, el mes que ve parlarem del nou tècnic”, va afegir Robert sobre qui serà el successor de Luis Enrique.

Precisament Luis Enrique es va mostrar molt més optimista que dimarts passat de cara al partit contra la Juve. “No és la temporada de la regularitat però aquest equip està ple de campions. I qui dubti... Doncs qui dubti amb aquests jugadors, n’hi hauria per plegar. Aquest és un resultat que ens reforça contra la Juve. Lluitarem i en som capaços. En algun moment, tornarem a estar a l’eliminatòria”, va dir l’asturià. “Estic molt satisfet i em quedo amb l’actitud de tots els jugadors. Era un dels pitjors rivals per afrontar aquesta setmana”, va argumentar.

De fet, qui també va sortir en defensa del Barça i de Luis Enrique va ser Eusebio, el tècnic dels visitants: “Estic segur que la Juve pensa que aquí ho tindrà complicat per passar. El Barça està preparat per tornar a fer una cosa gran.”