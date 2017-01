Amb Roberto i potser sense Víctor Sánchez a Riazor

Per “prevenció”, l’Espanyol viatjarà a la Corunya amb 19 jugadors per enfrontar-se aquesta nit al Deportivo a Riazor (20.45 h, Gol), en el partit avançat de la 17a jornada de Lliga. El tècnic, Quique Sánchez Flores, no ha tingut més remei que endur-se un extra per si Víctor Sánchez, amb una lleu sobrecàrrega al bessó intern de la cama dreta, finalment s’ha de quedar a la grada. Per lesió, de fet, ja ni tan sols s’han desplaçat a terres gallegues Javi López, amb problemes al taló esquerre; Léo Baptistão, reservat al gimnàs tota la setmana, ni Diego López, KO encara per la ferida a la ròtula que es va fer en el derbi al Camp Nou. Tampoc estaran a disposició del tècnic Pape Diop, convocat per disputar la Copa d’Àfrica amb el Senegal, ni Álvaro Vázquez, per decisió tècnica. En canvi, Quique sí que podrà comptar amb els joves Marc Navarro, Melendo i Andrés Prieto, que se sumen als habituals Marc Roca i Aaron Marín. Sota els pals, jugarà segur Roberto, per a qui demanava “respecte” per alliberar-lo de la pressió dels últims dies.

“No volem ser un club conformista. Volem seguir creixent, tot i que estem lluny del que volem. Hem traçat un camí que és difícil de recórrer en poc temps. Caldrà treballar molt per assolir els objectius”, va comentar ahir l’entrenador. El primer obstacle serà un Deportivo “molt competitiu” que va redreçar el seu rumb al tram final del 2016, amb dues victòries seguides a casa.