Roberto vol engrandir-se amb la Copa

Quan només havien passat quinze minuts de l’estrena en l’actual Lliga de l’Espanyol al Sánchez Pizjuán, l’espanyolisme ja havia celebrat i elogiat fins a quatre intervencions de gran mèrit de Roberto Jiménez, el porter més car de la història de l’entitat (va costar tres milions d’euros). Aquest dijous (21 h, BeIN LaLiga), en el partit de tornada de setzens de final davant l’Alcorcón (1-1 a l’anada), intentarà deixar la porteria a zero per primer cop en duel oficial des que és porter blanc-i-blau. Fer-ho significaria que l’Espanyol passa ronda i accedeix al sorteig de vuitens de demà.

El porter madrileny va ser la primera incorporació de l’estiu passat. Una trucada del mateix tècnic, Quique Sánchez Flores, el va animar a involucrar-se en el nou projecte espanyolista. Roberto va arribar amb un gran cartell i, durant la pretemporada, va demostrar que l’Espanyol tenia un porter fiable per anys. Malgrat tot, la seguretat i convicció amb què es va presentar va anar deteriorant-se amb el pas dels mesos, especialment arran de l’arribada i imponent consolidació de Diego López.

Durant la pretemporada Roberto va disputar cinc amistosos i, amb Pau a la seva ombra, va deixar unes sensacions notables: cap derrota i tres gols rebuts -dos del Juventus- en cinc duels. També va estar imbatut a la Supercopa de Catalunya, contra un Barça farcit de suplents. En competicions oficials la seva sort ha sigut força diferent. De tres partits i mig, no coneix la victòria i ha rebut 11 gols, els mateixos que Diego López en 13 partits i mig. “No em penedeixo d’haver vingut”, va confessar fa unes setmanes a Mundo Deportivo per deixar clar que seguiria treballant per tornar a la titularitat, malgrat ser conscient que, de moment, Quique prefereix a Diego. El gallec encaixa un gol cada 111 minuts, el madrileny, cada 25. Dels 22 xuts que li han arribat, 12 han acabat en gol. No l’acompanyen les xifres, però tampoc les alineacions: davant el Sevilla, el Màlaga i l’Alcorcón va tenir una defensa poc rodada ( Javi López, Óscar Duarte, Álvaro, Rubén Duarte, Víctor Álvarez o, fins i tot, Ciani), i l’únic cop que ha pogut formar amb els habituals ( David López, Diego Reyes i Aarón) va ser al Camp Nou, on va entrar fred. L’ecosistema defensiu, per tant, no només depèn d’ell. “No jugar et fa petit”, lamentava.

“Vaig parlar-hi fa uns dies per saber com estava mentalment”, va comentar Quique en la roda de premsa prèvia al duel. El tècnic, que es va disculpar per si havia ferit sensibilitats amb els elogis a Messi després del derbi, no va confirmar obertament la seva titularitat, però sí que ho va fer en privat. Roberto serà sota els pals, intentant aprofitar l’oportunitat que la Copa i la lesió de Diego López li brinden. Serà un bon moment per recordar actuacions com les que va firmar a l’Olympiacos (0,8 gols per partit) o el Benfica (1,1), clubs on va deixar uns registres més que notables.

Demichelis marxarà al gener

Qui no hi serà és Martín Demichelis, que té propostes per marxar i que ja té pactada la seva sortida, com va avançar ahir el mateix Quique: “Triarà un altre camí i em sembla correcte, ja pensa en altres coses”. Tampoc hi seran, per lesió, Víctor Sánchez i Javi López, que deixen la plaça de lateral dret vacant per a un Marc Navarro que podria debutar en duel oficial amb el primer equip.