La versió més agressiva de Thiem talla les ales de Rafa Nadal a Roma

Primera derrota aquesta temporada sobre terra batuda de Rafa Nadal. Després d'un gran inici de temporada amb victòries a Montecarlo, el Godó de Barcelona o Madrid, Nadal s'ha vist superat per l'austríac Dominic Thiem. Thiem, de 23 anys, jugarà la semifinal contra el guanyador del duel entre Del Potro i Djokovic. La primera semifinal serà entre Zverev i Isner.

Thiem, víctima de Nadal a les finals de Barcelona i Madrid, s'ha revenjat amb un joc molt agressiu, guanyant per 6-4 i 6-3. Al primer set ha arribat a manar per 5-1, però Nadal ha reaccionat sense poder evitar perdre. El jugador de Manacor buscava guanyar per 8a vegada al Foro italico de Roma, però Thiem, qui ja l'havia derrotat el 2016 a Buenos Aires, ha demostrat que podria ser el successor de Nadal coma gran dominador de la terra batuda.