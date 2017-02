La Rosaleda mesura la reconciliació de Caicedo amb l’Espanyol

El primer cop que Felipe Caicedo va trepitjar Màlaga, el gener del 2010, l’atacant equatorià era una promesa a l’alça que, amb trenes llargues i ganes de ser la referència a la Rosaleda, va firmar 4 gols en mig curs en el seu primer pas per la Lliga. 7 anys després, aquest dissabte (13.00 h, BeIN LaLiga) tornarà a aquest mateix estadi amb l’Espanyol amb un rol notablement diferent del que tenia aleshores. Les seves xifres van lligades al seu estat anímic actual: un gol en 14 partits i, el més significatiu, una participació gairebé mínima: 535 minuts, el 27% dels disputats. Registres discrets, allunyats del davanter que el 2015 va anotar 15 dianes i que, tot just fa un any, veia com el club en comprava la totalitat dels drets en un gest decidit encaminat a convertir-lo en un jugador clau per al projecte.

"Caicedo va arribar per ser un jugador franquícia, però per diferents factors això no ha estat així", reflexionava fa uns dies un Quique Sánchez Flores que ara, després de veure com seguirà amb el grup fins a l’estiu, no té altre remei que intentar recuperar-lo anímicament. Un objectiu difícil després del mercat que ha viscut, amb la certesa que marxaria però finalment s’ha de resignar a quedar-se. "S’ha entrenat bé, coneix el grup i els objectius de l’equip, i estic convençut que intentarà superar-se en aquesta volta", ha explicat el preparador madrileny, que l’ha inclòs en la llista contra el Màlaga després de 3 jornades d’absència per un virus. Animar-lo i recuperar-lo per a la causa és una tasca complexa per a un tècnic que, des del primer dia, va deixar clar al jugador que no entrava en els seus plans.

L’estiu passat no li van faltar pretendents. Primer, l’equatorià va refusar una oferta de l’Everton i dues propostes de la lliga xinesa de prop de 15 milions. Els fitxatges estiuencs i el desig del tècnic de tenir davanters ràpids, mòbils i sacrificats en el treball defensiu el van fer canviar d’opinió, però va ser aleshores quan el club li va tancar les portes a tornar al Màlaga o a fitxar pel Dépor, dos equips que s’hi van interessar a última hora. Aquest gener, ni l’Antalyaspor turc ni el Vila-real van aconseguir convèncer el jugador, que entrenava capcot en solitari, ni l’Espanyol. Caicedo, "empipat amb el club" segons va afirmar fa uns dies el seu representant, encara té contracte, fins al 2019, amb l’Espanyol. A la Rosaleda, el camp que el va veure estrenar-se a Primera, començaran 5 mesos fonamentals per esclarir el seu futur. 5 mesos per recuperar la confiança i reconciliar-se amb la seva millor versió i amb un Espanyol a qui ha de tornar a seduir.