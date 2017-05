La jutge de l'Audiència Nacional decreta l'embargament preventiu del patrimoni de Sandro Rosell

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha ordenat embargar el patrimoni de l'expresident del Barça Sandro Rosell. Lamela creu que l'embargament preventiu és una mesura "proporcional, necessària i idònia" per la "gravetat dels fets" que s'investiguen, ja que Rosell va ser causat de formar part d'una organització criminal que blanquejava diners. El patrimoni inclou edificis a set poblacions catalanes, entre ells un bloc d'edificis a la zona de les Corts de Barcelona i un altre a Sarrià-Sant Gervasi, així com residències a Palamós, la Seu d'Urgell, Vielha o Àger. La magistrada també ha ordenat el bloqueig de 24 comptes corrents de les que Rosell és titular.

Carmen Lamela va decretar la darrera setmana “presó incondicional” per a l’expresident del Barça i el seu soci Joan Besolí, ja que hi havia “risc de fuga” i que es destruïssin “proves” si els deixava en llibertat. Les comissions il·lícites que van cobrar presumptament Rosell i Teixeira provenen -segons la jutge- de la venda que Teixeira va fer dels drets de 24 partits de la selecció del Brasil a una societat mercantil àrab amb seu a les illes Caiman, Internacional Sports Events (ISE), vinculada al grup saudita Dallah Albaraka Group. A través d’“un entramat de societats i comptes principalment a Andorra”, els diners anaven a parar finalment a Rosell i Teixeira, que van “imposar el pagament d’uns fons”, sense coneixement de la CBF, de 8,4 milions per al dirigent brasiler i de 6,6 per a Rosell, unes quantitats que es van abonar entre el novembre del 2010 i el gener del 2011, quan ja presidia el Barça, tot i que les operacions són anteriors.