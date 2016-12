Rússia comença a admetre la trama de dopatge

Rússia ha començat a cedir. Per primer cop, els seus funcionaris han admès que durant anys s'ha estat mantenint una xarxa de dopatge sense precedents en el món de l'esport. N'informa el 'New York Times', que ha pogut parlar amb diferents agents de l'entorn esportiu. "Va ser una conspiració institucional", reconeix la directora en funcions de l'Agència Nacional Antidopatge de Rússia, Anna Antseliovich, tot i que deixa al marge els alts funcionaris del govern. De fet, les diferents veus recopilades segueixen negant que el programa de dopatge sorgís del mateix estat rus –definint com a estat rus el president Vladímir Putin i els seus col·laboradors més propers.

Les evidències que s'han anat recopilant arran de l'informe McLaren han provocat que, finalment, Rússia canviï d'estratègia i admeti les seves pràctiques antiesportives dels últims anys, entre les quals hi ha la manipulació de mostres d'orina durant els Jocs Olímpics a través d'un director de laboratori afí, el subministrament de substàncies per millorar el rendiment o l'ordre del viceministre d'esports d'encobrir els positius dels seus millors atletes. Però el canvi de discurs, que busca una reconciliació amb els organismes internacionals, segueix intentant protegir el govern de Putin, una tàctica que el mateix McLaren considera un "control de danys" per part dels funcionaris russos.

Vitaly Smirnov, antic ministre d'esports en l'era soviètica, considera que s'han comès "moltes errades", però demana anar al fons del problema per entendre què va motivar els diferents atletes a dopar-se. I és aquí on obre un debat delicat i apunta cap a centenars d'atletes d'altres països (de l'oest) que van rebre permís mèdic per prendre substàncies prohibides de manera legal. "Rússia no va tenir les oportunitats que van tenir aquests altres països. La sensació general és que no ens van deixar cap altra opció", recull el diari.