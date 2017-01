S'ajorna la decisió de l'Audiència de Barcelona sobre l'acció de responsabilitat

Aquest dijous dia 12 de gener l'Audiència de Barcelona havia de decidir sobre el recurs presentat pel Barça a la sentència de primera instància sobre l'acció de responsabilitat. Una decisió que no s'havia de fer pública aquesta setmana, sinó durant les properes setmanes. Però, aquest dilluns s'ha conegut que no hi haurà resolució. S'ha ajornat 'sine die', sense data fixada, perquè s'han de resoldre prèviament els escrits de les parts que es van presentar després de l'acord de conformitat entre el Barça i 11 exdirectius. Primer s'ha de resoldre aquesta qüestió i després es tornarà a fixar data de sentència.

Cal recordar que aquest tema ha viscut canvis importants durant les últimes setmanes. El Barça va arribar a un pacte amb 11 exdirectius per acabar amb aquest procés que va iniciar-se el 2010. Ells retiraven la seva impugnació de la sentència i el club es comprometia a no exigir-los cap tipus de responsabilitat si la justícia acaba dictaminant que el mandat de Joan Laporta va acabar amb pèrdues, tal com exigia l'acció de responsabilitat que va iniciar la junta de Sandro Rosell. Per contra, el mateix expresident i els exdirectius Rafael Yuste , Maria Elena Fort , Xavier Bagués , Josep-Ignasi Macià i Xavier Sala i Martín van negar-se a signar l’acord i el procés seguia obert respecte ells, tot i que finalment Bagués va decidir adherir-s'hi.

El Barça també va arribar a un pacte amb l'asseguradora Zuric, a canvi de 6,2 milions d'euros. El Barça no exigirà més diners a la companyia, que en l'últim mes de mandat de Laporta va prorrogar una pòlissa de 25 milions d'euros. La demanda del Barça del 2010 també anava contra Zuric.