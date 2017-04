El Salzburg acaba amb el somni europeu del Barça juvenil (1-2)

La il·lusió i la motivació era màxima. L'equip que entrena Gabri García encarava la semifinal de la UEFA Youth League amb moltes ganes i confiança, però s'han topat amb un rival, el Salzburg, que ha firmat un autèntic partidàs. Els austríacs, que debutaven a la final four d'aquesta competició, seran a la final que es jugarà aquest dilluns a les 17h a l'estadi Colovary de Nyon després de derrotar els blaugranes per 1 a 2. L'altre finalista sortirà de l'eliminatòria entre el Reial Madrid i el Benfica d'aquesta tarda a les 17h.

El duel que s'ha viscut aquest migdia entre el Barça i el Salzburg ha començat sense tenir un dominador clar i amb un avís a banda i banda. Així, fins al minut 18, quan ha aparegut Jordi Mboula, autor de 8 gols en aquesta Youth League. En una jugada marca de la casa, Cucurella ha rebut la pilota a la banda esquerra del camp del Salzburg, d'esquerra a dreta passant pel mig del camp blaugrana fins arribar als peus d'Mboula que, com ja va passar davant el Borussia Dortmund a vuitens, s'ha inventat una jugada personal per desfer-se de fins a tres jugadors, trepitjar àrea i enviar una potent rosca impossible pel porter del Salzburg (1-0).

El gol, però, lluny d'esperonar els blaugranes, ha fet treure tot el caràcter al Salzburg, que amb ordre i rigor tàctic i, sobretot, amb una pressió asfixiant han anat tancant al conjunt blaugrana al seu camp, que sofria per treure la pilota jugada des del darrera, un dels segells irrenunciables d'aquest equip. Apunt ha estat Meister d'aprofitar, de fet, una errada en la sortida de pilota blaugrana, però el seu xut ha sortit desviat per poc. Poc abans, Ruiz havia avisat amb una gran jugada personal que per no ha vist porteria per ben poc, en una de les escasses aparicions del davanter blaugrana, asfixiat per la defensa austríaca.

La pressió del Salzburg, determinant

Entre les aturades del porter blaugrana Puig i el desencert del Salzburg, s'ha arribat al descans amb el marcador favorable per al Barça de 1-0. A la represa, però, els austríacs han firmat una segona part majestuosa. Als dos minuts, Wolf, el millor del seu conjunt, ha estat apunt d'aprofitar, de nou, una errada en la sortida de pilota blaugrana. L'ensurt en forma de gol, però, ha arribat al minut 63, quan el porter del Barça s'ha equivocat en la passada davant la intensa pressió austríaca i Wolf no ha fallat amb un xut sec des del al frontal (1-1).

El gol ha estat una gerra d'aigua freda quan semblava que, mica en mica, els de Gabri començaven a poder tenir una mica més de possessió de pilota. Però l 'empat ha esperonat un Salzburg que ha fet empetitir al Barça. Al minut 70, Daka, incomprensiblement, ha fallat una rematada a boca de canó. Primer avís. A la segona que ha tingut el jugador de Zàmbia no ha perdonat: era el minut 85 i ha perforat amb una rematada de primeres la porteria de Puig després d'una gran passada de, qui si no, Wolf.

L'1-2 ha enfonsat un conjunt blaugrana que s'ha vist superat per un Salzburg imperial que, tot i ser l'únic conjunt dels quatre semifinalistes que mai havia participat en la final four Youth League, presenta candidatura al títol després d'esborrar un gran equip com és el juvenil del Barça. Reial Madrid o Benfica acompanyaran els austríacs a una final que ja no podrà tenir un dels duels més atractius com hagués estat un Barça-Madrid.