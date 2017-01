Laia Sanz: “Acabar setzena és molt difícil”

La catalana Laia Sanz ja és la dona que ha acabat més cops el Dakar en motos, en haver acabat les set edicions en què ha participat. Sanz explica, però: “El Dakar és igual de dur per a mi que per als homes”. La pilot de KH-7 i el KTM Factory Rally Team ha acabat en aquesta edició en la 16a posició, després de lluitar en l’última jornada per la quinzena posició amb l’argentí Diego Martín Duplessis. Sanz ha acabat sempre des que va debutar el 2011, i en les últimes quatre edicions ho ha fet acabant entre els 16 millors pilots del ral·li (16a el 2014, 9a el 2015, 15a el 2016 i 16a aquest 2017) i sempre com a primera dona.

“Estic molt contenta per haver acabat el meu setè Dakar de set participacions, que és una cosa que no ha aconseguit cap dona i que molt pocs homes poden dir, i més acabant els quatre últims entre els 20 primers. Potser, que acabi la setzena es pot veure com una cosa normal, però és una cosa molt difícil d’aconseguir amb el supernivell que hi ha. Jo em considero un pilot més i per a mi és igual de dur que per als homes, però sí que és veritat que al final les dones, ens agradi o no, tenim una limitació física i un resultat així té un mèrit especial”. El balanç de Laia Sanz, doncs, és positiu: “Estic contenta tenint en compte que la primera setmana de cursa no em va anar gaire bé, vaig tenir dos errors en dos dies i no vaig aprofitar les oportunitats. Crec que podria haver estat entre els quinze primers, fins i tot més amunt”. Ara la pilot de Corbera de Llobregat ja pensa en el futur: “Encara que es cancel·lessin etapes importants en què segur que haurien passat moltes coses, no cal buscar excuses, perquè també podrien haver-me anat malament aquests dies. El que és important és que estic sencera per començar a preparar el Dakar de la temporada que ve ben aviat”.