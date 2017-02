Seat Ibiza: “Més que un cotxe”

Luca de Meo, el milanès que presideix Seat des de fa poc més d’un any, és un enamorat de Barcelona. Per això, a la presentació internacional estàtica que es va fer fa pocs dies de la cinquena generació de l’ Ibiza -el cotxe més important de la història de la marca- va fer servir la frase que s’utilitza tot sovint per definir el Barça com una entitat que va més enllà del terreny esportiu per realçar la importància d’aquest cotxe.

I, segurament, De Meo te raó. Pot ser que, popularment, molta gent pensi que el cotxe més transcendent de la història de la marca catalana sigui el 600; però, des del punt de vista econòmic, sentimentalismes al marge, no és així. I en aquest sentit, el rei de Seat és l’Ibiza, que avui ens ocupa.

La importància de la firma de Martorell per a l’economia espanyola és absoluta. Aviat presentaran els resultats econòmics del 2016 de la marca més emergent del grup Audi-Volkswagen, però ja podem avançar que amb un benefici operatiu de 137 milions d’euros, aquest va ser el millor exercici de Seat.

La facturació de la marca equival a l’1% del PIB espanyol, i com que el 80% de la producció que fabriquen a l’Estat se’n va a l’estranger, això representa que aquesta companyia és el principal exportador espanyol, i ocupa un 3% del volum del negoci destinat a l’exterior. Del 2015 al 2017, el mercat de Seat a Europa ha passat de ser un 52% a un 72% del total de la seva producció, amb un nivell d’acceptació màxim a Alemanya, el principal país per a la firma, fins i tot per sobre d’Espanya.

El 2016 va ser el cinquè any consecutiu de creixement per a Seat, que ha incrementat les vendes en un 30% gràcies a èxits com l’ Ateca, però també a l’acceptació de models com el Léon, l’Alhambra i, evidentment, l’ Ibiza.

Seat està canviant a gran velocitat, i la percepció que ha consolidat en els últims temps és la d’una marca moderna, de gran qualitat, tecnològica, creativa i que inspira confiança. No en va, les inversions en R+D que han fet més recentment han estat de 586 milions d’euros. I tot això es veu amb productes com aquest Ibiza presentat a la cúpula del Centre Comercial Les Arenes, que va embadalir els gairebé 400 periodistes de tot el món, procedents de trenta països diferents, que el van descobrir en un acte absolutament espectacular, ple de detalls cuidats al màxim.

La presentació oficial d’aquest cotxe, que no sortirà a la venda fins al juny, es farà d’aquí menys d’un mes, en ocasió de la pròxima edició del Saló de l’Automòbil de Ginebra i, per tant -de moment-, ens hem de conformar descrivint les sensacions que ens ha transmès el vehicle aturat, a l’espera de poder-lo provar en moviment ben aviat.

El nou Ibiza se sustenta sobre la nova plataforma MQB A0, que produiran a la factoria de Martorell. Joan Carles Casas, director d’enginyeria de processos, ens explica que aquestes sigles corresponen “a la nomenclatura, en alemany, d’una plataforma modular pensada per a un cotxe amb motor en posició transversal, del segment al qual pertany l’Ibiza”. “Que ens hagin encarregat fer-la a Martorell és un gran senyal de confiança del grup Volkswagen per ser els introductors d’aquest producte que models nous, com l’ Arona, també utilitzaran gràcies a una modularitat que també s’adaptarà a cotxes que facin servir la tecnologia de gas GNC als seus propulsors”, va afegir.

Des que va néixer fa 33 anys, l’ Ibiza ha crescut en dimensions. Ara és més gran, te més capacitat al maleter (355 litres), unes rodes més grosses i més espai per als ocupants. En el disseny completament nou destaca la part frontal, “que recorda una cara humana, amb els fars que evoquen els ulls d’una persona”, reconeix Alejandro Mesonero Romanos, el màxim responsable de disseny de la marca, i una de les estrelles en aquest camp del grup Audi-Volkswagen.

A l’interior podem comprovar un gran salt qualitatiu, no només pel que fa al concepte i als materials utilitzats, sinó sobretot en la tecnologia, molta procedent de l’exitós Ateca. En destaca, per exemple, la connectivitat, de la qual és responsable Leire Olavarria: “Porta una pantalla més gran, de vuit polzades, amb botons integrats; carregador inductiu per al mòbil, i l’última versió del sistema full-link perquè la connectivitat ha deixat de ser opcional i forma part de l’equipament de qualsevol cotxe, des de les versions més bàsiques”.

A nivell de motor, la principal novetat és el nou propulsor 1.5 TSI de quatre cilindres i 150 CV de potència, que ja hem provat al nou VW Golf que tant ens ha agradat.