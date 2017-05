Sebastian Vettel i l’estratègia superen Räikkönen

Feia 16 anys que un pilot de Ferrari no pujava al capdamunt del podi del Gran Premi de Mònaco. I ahir Sebastian Vettel va aconseguir acabar amb aquesta estadística. El fet que Lewis Hamilton hagués tingut problemes en la jornada de dissabte i ahir hagués de sortir des de la part mitjana de la graella va esperonar els de Ferrari, que veien la cursa monegasca com una oportunitat per refermar el lideratge tant en el Mundial de pilots com en el de constructors. I dit i fet. Kimi Räikkönen, que arrencava des de la pole, va aconseguir mantenir en la sortida la primera posició, però en l’aturada a boxs, Vettel el va superar gràcies a l’estratègia. Bottas va entrar a canviar neumàtics i Räikkönen el va seguir, però Vettel va decidir quedar-se a la pista unes voltes més. “Encara tenia bé els neumàtics. En dues voltes he sigut capaç de trencar la distància, m’he sorprès a mi mateix”, va reconèixer l’alemany després de la cursa. I és que quan va tornar a pista, Vettel havia superat el seu company d’equip. “No tinc gaire a dir. Segon lloc, però no estic del tot content”, reconeixia el finlandès.

Amb tot, Ferrari va aconseguir un doblet, el 90è de la història de l’escuderia italiana a la competició, i capitaneja les dues classificacions, tant la de pilots com la de constructors. “És increïble, ha sigut una cursa molt intensa, he hagut de ser pacient”, va dir l’alemany, que ara és encara més líder de la general, amb 25 punts d’avantatge (una cursa) respecte de Hamilton, que ahir va poder remuntar posicions (sortia 13è). Però el fet de ser Mònaco, on els avançaments són molt complicats, li va passar factura i tan sols va poder acabar setè després de no poder superar Carlos Sainz tot i intentar-ho durant unes quantes voltes. La cursa va estar marcada per l’accident de Pascal Wehrlein -sense conseqüències per a ell- a la volta 61, que va provocar l’entrada del cotxe de seguretat: el seu Sauber va tocar contra el McLaren de Button (que ahir va córrer a Mònaco cobrint la baixa d’Alonso) i va acabar impactant contra la tanca de protecció i quedant de costat. Els marshalls el van poder treure del cotxe dues voltes més tard.

El doblet de Ferrari, sumat al tercer lloc de Daniel Ricciardo, amb el Red Bull, va fer que Mercedes es quedés per primer cop en tot l’últim any sense pujar al podi. Els pilots de les fletxes platejades (l’any passat Hamilton i Nico Rosberg i aquest any el britànic i Valtteri Bottas) s’havien ruixat amb cava en totes i cadascuna de les curses que s’havien disputat des del Gran Premi de Mònaco del 2016. 21 curses després, ahir no hi havia cap pilot de Mercedes entre els tres primers. “Ha sigut un dia per minimitzar danys. Els pilots han fet més del que possiblement podrien haver fet”, va dir el cap de l’escuderia, Toto Wolff.