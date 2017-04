Segueix el “conte de fades” de Roger Federer

Feia nou mesos que Rafa Nadal i Roger Federer no coincidien al Top 5 de l’ATP. El seu bon inici de temporada els ha catapultat de nou a posicions de privilegi i fins i tot tenen a l’abast guanyar alguna posició més abans de l’estiu. Un senyal inequívoc que passen per un estat de forma excel·lent, sobretot en el cas de Federer, guanyador de tres tornejos aquest 2017: l’Open d’Austràlia i els Masters 1000 d’Indian Wells i Miami.

Dues d’aquestes tres finals guanyades pel tenista de Basilea han sigut, precisament, contra Rafa Nadal (Austràlia i Miami), mentre que a Indian Wells va derrotar Stan Wawrinka. Aquell dia, després de derrotar el seu compatriota, Federer explicava que estava vivint un “conte de fades”. Als 35 anys, i quan tothom el donava per jubilat, ha escalat fins a la quarta posició de l’ATP -que no tastava des de l’agost de l’any passat- i ja suma 5.305 punts, amb la qual cosa queda a menys de cinc-cents punts de Wawrinka.

Nadal, a l’espera de la terra batuda

Els números també són positius per a Rafa Nadal, encara que tingui un regust amarg perquè no ha pogut guanyar encara cap títol malgrat haver arribat a tres finals -a més de les derrotes contra Federer, va caure a Acapulco contra el nord-americà Sam Querrey-. Però els tres subcampionats li han valgut el cinquè lloc al rànquing, amb 4.735 punts, posició que no ocupava des de l’octubre passat.

Encara que la millor notícia per a Nadal és que aviat comença la temporada de terra batuda, la seva gran especialitat. Defensa punts en la majoria dels tornejos previs -com per exemple, al Godó- però no a Roland Garros, on Nadal té l’oportunitat de fer un salt qualitatiu al rànquing. A punt de fer els 31 anys, Nadal no ha dit encara l’última paraula.