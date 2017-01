Serena Williams esmicola tots els rècords

“Tinc la sensació de ser al cim”, va dir Serena Williams després de derrotar la seva germana Venus a la final de l’Open d’Austràlia (6-4 i 6-4). Acabava de conquerir per setena vegada aquest títol, i ho va fer sense cedir cap set en tot el torneig. De pas, va recuperar el número 1 del món. Serena, a més, ja és la dona que ha guanyat més Grand Slams de tots els temps, en superar l’alemanya Steffi Graf, que en tenia 22. La nord-americana ja n’ha aixecat 23 i queda a un sol títol de la jugadora amb més títols de tots els temps, Margaret Court, tot i que l’australiana en va guanyar 13 abans del començament de l’era Open.

El partit no va ser res de l’altre món i va tenir moltes errades. La final femenina amb la mitjana d’edat més elevada de la història del tenis -entre les dues germanes sumen 71 anys i 11 mesos- va coronar una Serena que, amb 35 anys, no es cansa de batre rècords. Amb aquest triomf es converteix en la dona més gran que guanya un Grand Slam i en la que ha guanyat més cops una final a la pista central de Melbourne. “Tu m’has inspirat i et mereixes un aplaudiment pel teu impressionant retorn”, li va dir Serena a Venus, de 36 anys, que no arribava a una final des del 2009, quan va perdre la de Wimbledon en dos sets, evidentment, contra la seva germana.