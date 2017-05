Sergi Roberto, que no podrà jugar la final de Copa per sanció, ha dit adeu a la temporada. El reusenc va ser substituït a la mitja part del partit contra l'Eibar i les proves mèdiques han confirmat que pateix una elongació a l'adductor de la cama dreta que el farà estar de baixa 10 dies. Luis Enrique va provar André Gomes com a lateral dret en la segona part del partit de diumenge.