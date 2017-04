Sergi Samper: “El Barça confia en mi i vull Tornar-hi”

“Setmana especial”, va escriure Sergi Samper (Barcelona, 1995) sota una fotografia que va penjar dimecres a Instagram en què se’l veu al costat de Messi al Camp Nou després del partit entre el Barça i el Granada de la primera volta. Aquest vespre (20.45 h, Movistar Partidazo), es tornarà a enfrontar al club de la seva vida per segona vegada.

Tornaràs a enfrontar-te al Barça…

És molt especial. Vaig entrar al club amb només sis anys. Serà estrany, però tinc moltes ganes de jugar el partit. A més, després de l’aturada per les seleccions, ja són massa dies sense jugar.

Com els veus?

Després de la remuntada contra el PSG han agafat confiança. Em va saber greu no ser al Camp Nou aquell dia. Vaig embogir celebrant els gols a casa.

Què n’opines del canvi al 3-4-3?

M’agrada. Tens més jugadors al mig del camp, pots pressionar millor en camp contrari, tens més la possessió… Ara, si et superen la primera línia de pressió, pateixes més en defensa. Però és una forma molt vàlida amb què ja s’havia jugat anteriorment al Barça

A alguns fitxatges sembla que els està costant entrar en la dinàmica del Barça. Com és adaptar-se a l’estil?

No és fàcil. Als que hi portem tota la vida, quan debutem amb el primer equip, també ens costa. És normal que passi el mateix amb els fitxatges. L’estil del Barça és molt diferent del d’altres equips.

Vas debutar amb Luis Enrique. Què n’opines del fet que deixi la banqueta?

Suposo que sent que ja ha donat tot el que li podia donar al Barça. Ha fet molt per l’equip i se li ha d’agrair.

Com hauria de ser el nou tècnic?

L’estil de joc del Barça és innegociable. El que diferencia el club de la resta és la seva manera de jugar, de voler sortir amb la pilota jugada des del darrere. Ha de voler fer bon futbol i, també, que confiï en els jugadors de la casa.

En les últimes temporades no estan pujant gaires jugadors de La Masia...

És una suma de moltes coses. En els últims anys al primer equip s’han ajuntat jugadors de molt nivell i és molt difícil igualar-lo per als que pugen.

Parlem del Granada. Com valores aquesta etapa fora del Barça?

Està sent un any de contrastos. Els resultats no estan acompanyant, però per a mi està sent una gran experiència. He vingut per jugar el màxim de minuts i tornar la temporada vinent al Barça, tot i que el canvi a la banqueta amb l’arribada de Lucas Alcaraz [en substitució de Paco Jémez] no em va beneficiar per la manera que tinc de jugar. Vaig venir al Granada perquè Jémez hi va insistir. Després hi va haver el canvi d’entrenador i d’estil. Però, tot i que les tres primeres setmanes no vaig jugar gaire, em vaig poder reivindicar i començar a sumar minuts. Últimament no n’estic tenint gaires, han arribat jugadors al mercat d’hivern, però estic treballant per poder tornar a entrar en la dinàmica de l’equip.

Has pensat ja en la temporada vinent?

Ara mateix estic centrat en el Granada, que ens hi juguem molt, però jo estic cedit pel Barça, em van renovar al principi d’aquesta temporada, se segueix confiant en mi i la meva intenció és tornar-hi aquest estiu.

El teu avi va tenir molt a veure en el fet que siguis jugador del Barça...

Sempre explico la història que un dia vaig anar al Camp Nou amb el meu avi, i als marcadors anunciaven proves a l’escola del Barça i un telèfon. El meu avi i la meva tieta hi van trucar, hi vaig anar a fer una prova i fins aquí he arribat…

També hauries pogut ser tenista, com el teu germà Jordi…

Soc soci del Club Tennis Barcino, de petit jugava a tenis allà, fins que vaig anar a fer la prova a l’escola del Barça i, quan al cap de dos anys em van trucar de La Masia, no li vaig poder dir que no al Barça. Respecte al Jordi, li va molt bé. Està lluitant molt. El tenis és molt dur, molt més que el futbol. Està viatjant pel món. El segueixo allà on va per internet.