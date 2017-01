Sergio García, a un sol pas de tornar a l'Espanyol

La tornada de Sergio García pot ser qüestió d'hores. El davanter del Bon Pastor fa uns dies que és a Barcelona i ara sembla que el club ha trobat la fórmula per fer-lo venir. Arribaria lliure de l' Al-Rayyan, club on juga a Qatar.

L'Espanyol reconeix que l'operació Sergio García "s'ha posat de cara", encara que insisteix que no està tancada. García acceptaria reduir notablement la fitxa per poder tornar al club i adaptar-se al límit salarial que permet el 'fair play' financer. Fonts de l'Espanyol insisteixen que "no està fet" i que és una operació que pot ser paral·lela a la sortida de Caicedo al Vila-real. Segons ha explicat la Cope, firmaria fins al 2018 i seria presentat dilluns.