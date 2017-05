Sergio Ramos: "Ens tocava patir molt quan guanyaven els altres"

Aquest dimarts, Sergio Ramos, ha manifestat que els tocava "patir molt quan guanyaven els altres" i que ara són ells "els que gaudeixen". El capità del Reial Madrid també ha valorat que prefereix "guanyar la Champions abans que marcar un gol" i que no hi ha favorits, ja que els dos equips "parteixen de zero". Ramos ha parlat durant el 'media day' que ha organitzat el club blanc abans de disputar, aquest dissabte 3 de juny, la final de la Champions a Cardiff.

Pel que fa al rival, el Juventus de Torí, Sergio Ramos ha destacat el seu "col·lectiu", així com que " Gonzalo Higuaín cada cop que té una ocasió la marca; tenen bons jugadors de banda, gent jove... Serà un partit dur". El capità madridista també ha lloat Gianluigi Buffon: "És una llegenda que engrandeix aquest esport. És un exemple per a tots i ha demostrat que l'edat no és un aspecte clau per rendir".