Una depressió per no haver fitxat pel Barça fa caure Seri de la convocatòria del Niça

El sobtat i inesperat canvi de rumb del Barça respecte a Jean Michäel Seri ha afectat al jugador ivorià, que pateix una depressió després del seu fitxatge frustrat pel conjunt blaugrana. El migcampista del Niça no s'ha vist capaç de viatjar amb el seu actual equip a Amiens (juguen avui a les 20 h), pel que no ha entrat en la convocatòria de Lucien Favre.

Per a Seri, arribar al Barça era el somni de la seva vida, però aquest traspàs va veure's trencat després que les parts tinguessin dijous passat pràcticament enllestit un acord per 40 milions d'euros. Mitjans francesos com 'L'Équipe' apunten que el jugador està deprimit, ja que no sap si un tren com aquest tornarà a passar per la seva carrera.

El president del club francès, Jean Pierre Riviere, va mostrar-se satisfet per poder retenir al jugador al club, però va empatitzar amb Seri: "Està extremadament decepcionat sobre la seva situació i amb raó. M'expressaré contundentment després d'aquest mercat de fitxatges". Per a Riviere, el Barça és el culpable de la situació que viu el jugador.

Seri no s'havia perdut cap minut en els sis partits disputats fins al moment pel Niça, i haurà d'esperar fins al 31 d'agost per saber si finalment es queda o no al conjunt francès, que jugarà aquest curs a l'Europa League després de caure eliminat de la ronda prèvia de la Champions contra el Nàpols.