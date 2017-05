Set dies per pispar una Lliga que el Madrid ja creu que té a tocar

La Lliga 2017/18 s’acaba i les autoritats de Madrid ja pensen com protegir la Cibeles per si els homes de Zidane acaben coronats com a campions. Després d’arribar a la final de la Champions superant l’Atlètic, l’equip blanc se sent intocable i encara una setmana en què serà campió si guanya els tres partits que té en tot just set dies. Avui a casa contra el Sevilla, dimecres al camp del Celta i el diumenge al camp del Màlaga. Ara, si els madridistes punxen en dos d’aquests partits, el campió podria ser el Barça, que visita el camp d’un Las Palmas en crisi (20 h / Movistar Partidazo) amb baixes. La primera de les dues últimes jornades amb horari unificat veurà en acció els blaugranes a Las Palmas i els madrididistes contra un rival més dur, el Sevilla, malgrat que l’equip de Sampaoli hi arriba amb la feina feta: amb un sol punt ja serà quart. I acaba la Lliga rebent l’Osasuna. A més, Sampaoli marxarà a l’Argentina i el resultat ha sigut la relaxació d’un Sevilla que sembla que ha abaixat els braços.

El polvorí de Las PalmasÉs una setmana estranya per al Barça. Mentre el Madrid celebrava una nova final europea, el barcelonisme ja pensava en el futur, ja que la directiva no amaga la seva voluntat de vendre uns quants futbolistes per poder ser protagonista en el mercat de fitxatges. En espera de saber qui serà el nou tècnic, el Barça admet amb fets, no amb paraules, que cal fitxar per millorar. La que va ser proclamada com a “millor plantilla de la història del club” per Luis Enrique ha resultat ser un bon equip i prou.

Piqué, ingressat

El Barça, però, podria guanyar la Lliga si el Sevilla planta cara, tal com va fer fa poc el València, i el Celta intenta acomiadar la temporada amb un bon partit l’últim dimecres que els permeti oblidar la decepció de quedar a un gol de la final de l’Europa League. “Estem més a prop que mai del doblet, queden quatre finals”, admetia Zidane. Luis Enrique, en canvi, intentava no parlar ni del seu futur ni dels problemes entre Neymar i Unzué, per centrar-se en el joc, i en les baixes defensives que pateix el seu equip: els lesionats Jérémy Mathieu, Lucas Digne, Aleix Vidal i Rafinha Alcántara, el sancionat Sergi Roberto i la baixa d’última hora de Gerard Piqué, que pateix una gastroenteritis aguda per la qual va haver de ser ingressat a l’Hospital de la Vall d’Hebron i que va espantar a tothom. “ Tenim baixes, però també solucions”, deia el tècnic asturià, que ha convocat Marlon, el defensa brasiler del filial, un home que ja havia jugat a Primera al Brasil. Aleñá, també del filial, també va viatjar.

Si Luis Enrique es decideix per una defensa de tres, Jordi Alba i Ivan Rakitic podrien ser els carrilers, encara que una altra opció seria que Lucas Digne jugués per la dreta. “No decidirem el nostre sistema en funció del rival. Cobrir aquestes baixes és un repte, ja que al davant hi tenim un dels equips que juguen millor a futbol”, va dir Luis Enrique, que va intentar mantenir alta la concentració lloant els canaris, que, després d’una primera volta brillant, s’han ensorrat a la segona. El Las Palmas ha sumat 4 punts dels últims 24 i s’ha convertit en un rival ideal per a Messi, que buscarà marcar en l’únic dels 20 estadis de Primera Divisió on encara no ho ha fet.

El Madrid, sense Pepe

A la mateixa hora, amb les baixes de Carvajal, Bale i un Pepe que no es podrà acomidar del Santiago Bernabéu jugant, el Madrid rep el Sevilla (BeIn LaLiga) en el seu últim partit a casa d’aquest any. Després els tocarà anar a Vigo, Màlaga i Cardiff, tot aspirant al doblet més desitjat pel madridisme. El Sevilla, sense Sarabia, es convertirà durant 90 minuts, en l’equip més estimat pels barcelonistes. Per a l’afició blaugrana serà un dia per tenir un ull a Las Palmas i l’altre a Madrid.