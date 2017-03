Shakira: el Barça més enllà de Piqué

En un acte multitudinari a la sala de premsa del Camp Nou, la Fundació del Barça i Shakira han reforçat la seva aliança. La cantant colombiana ha admès que és "especial" poder anunciar la creació d'una nova escola que es construirà a Barranquilla, la seva ciutat natal, al mateix Camp Nou, "un lloc significatiu" per a ella i Gerard Piqué. " Invertir en educació sí que funciona, miracles com aquest són evidències que en poc temps es pot aconseguir una transformació social sense límits", ha dit la colombiana. "L'educació és la millor estratègia per erradicar la pobresa", ha sentenciat.

Es tracta de la setena escola que promou la Fundació Pies Descalzos de la cantant. En aquest cas, es tracta de la Institució Nuevo Bosque, que ajudaran a fer el Barça i la Fundació Bancària de La Caixa en un dels barris més conflictius de Barranquilla, la ciutat d'on és originària Shakira, amb l'aportació d' 1,2 milions. Es tracta de 400.000 euros durant tres anys, uns diners que La Caixa dona a la Fundació blaugrana (600.000 anuals) i aquesta ho redirigeix a projectes socials.

En aquesta zona de Barranquilla on s'ubicarà l'escola fins al 25,7% de la població es troba en situació de pobresa. A l'acte hi han assistit Xavier Bertolín, director de l'àrea comercial i educativa de la Fundació de La Caixa, i el vicepresident primer del Barça, Jordi Cardoner. El projecte de Shakira va rebre aquest 2016 el guardó de millor escola pública del seu país. "L'Estat té una responsabilitat", ha dit per remarcar que la gestió del centre és de l'administració colombiana.

"No conec cap club com aquest, tan complet, tant des del punt de vista esportiu com humà. Per això és més que un club. Es nota. El Barça hauria de ser un exemple per als altres clubs i empreses. El sector privat hauria de fer projectes com aquest", ha explicat la cantant sobre l'aliança del Barça amb la seva Fundació. La colombiana ha arribat a dir que aquests projectes l'omplen més que "aconseguir un Grammy", i que als 15 anys va prendre consciència de la necessitat d'ajudar els nens més desafavorits de la seva terra.