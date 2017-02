El Sis Nacions ja és major d’edat

La cent vint-i-tresena edició del campionat europeu de rugbi -nascut l’any 1883 sota el format de Home Nations Championship, llavors amb quatre seleccions- es posa en marxa i arriba a la divuitena edició després de l’entrada d’Itàlia. El torneig esportiu de seleccions més antic del món té sis seleccions des de l’entrada dels italians, que van sumar-se l’any 2000 a anglesos, irlandesos, gal·lesos, escocesos i francesos. La d’aquest any hauria de ser una de les edicions a priori menys disputades dels últims anys, ja que la selecció d’Anglaterra -actual campiona del Sis Nacions que va acabar completant un Grand Slam memorable- sembla sortir amb cert avantatge respecte als seus rivals. Els Marler, Cole, Youngs, Farrell i companyia volen repetir l’èxit de la temporada anterior d’un bloc granític, exemple de treball, esforç i combat, algunes de les millors virtuts històriques del rugbi anglès. Després de quatre anys sense èxits, els anglesos van recuperar el títol.

El XV de la rosa, de fet, se les veurà amb França al seu feu de Twickenham en la jornada inaugural del campionat (16.50 h / Movistar+ Deportes 1). Els anglesos, dirigits per Eddie Jones, mai havien semblat tan favorits abans d’un Le crunch, que és com es coneixen els duels entre anglesos i francesos. I és que el XV del gall, dirigit per un discutit Guy Novès, acumula sis temporades sense emportar-se el torneig: tot i disposar dels millors jugadors europeus, França no ha aconseguit construir un equip amb identitat capaç de dominar al Vell Continent.

Irlanda, per la seva banda, ha sigut campiona en dues de les tres últimes edicions, però continua generant incògnites sobre el seu rendiment. El XV del trèvol és un equip que funciona a rampells i batzegades, capaç de derrotar els totpoderosos All Blacks de Nova Zelanda i de patir contra una selecció de segon nivell com Itàlia o el Canadà. Ara bé, si els veterans Rory Best, Cian Healy, Sexton, Heaslip i O’Brien fan carburar la maquinària celta, els de l’illa maragda tenen motius per ser optimistes en un campionat que es tancarà a Dublín contra l’etern rival anglès la nit de Sant Patrici. Els irlandesos debuten avui a Murrayfield contra Escòcia (14.30 h / Movistar+ Deportes 1).

Gal·les, que debuta demà a Roma contra els italians, és l’últim gran aspirant al títol, i a més enguany disposa d’un calendari favorable per intentar l’assalt a un campionat que pot consagrar definitivament la generació d’or dels miners del segle XXI, amb el gruix més important de jugadors (North, Halfpenny, Faletau, Warburton) entre els vint-i-cinc i els trenta anys.

Les ventafocs volen ser princeses

Un any més Escòcia i Itàlia són les favorites a emportar-se la cullera de fusta, premi que s’emporta la selecció que perd tots els partits del campionat. Ara bé, cal seguir amb molt atenció l’evolució del XV del card, que sota la direcció del tècnic neozelandès Vern Cotter ha modificat el seu patró de joc i va sorprendre tothom amb la sonada victòria contra Austràlia o el bon paper a la Copa del Món del 2015. Tot i tenir jugadors d’un perfil més discret, Escòcia ha forjat un veritable equip amb cara i ulls dirigit sobre el camp pel capità Greig Laidlaw, ànima i cervell del XV del card.

Per acabar, la selecció italiana estrena el tècnic Connor O’Shea a la banqueta després que aquest hagi tocat el cel amb els Harlequins anglesos. O’Shea ha sigut capaç, en pocs mesos, de capgirar un equip perdedor que fins i tot va poder guanyar Sud-Àfrica a Florència ara fa dos mesos. Sobre el camp, els azzurri confien en l’etern capità Sergio Parisse, en els veterans Ghiraldini, Favaro i Venditti i en l’emergent Campagnaro per evitar la cullera de fusta per tercer cop en quatre anys.