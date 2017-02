Skoda Kodiaq: un SUV sense complexos

Que els Skoda han canviat moltíssim és una realitat que ja coneixíem des de fa uns quants anys. Avui la qualitat dels cotxes txecs està al mateix nivell que el que pot acreditar qualsevol marca del grup Audi-VW, al qual també pertanyen. No comprar-ne un, posant en qüestió aquest argument, és una excusa qualsevol per optar per una marca amb més anomenada. El Kodiaq és -probablement- el millor Skoda que hem provat mai i, possiblement, un dels millors SUV que hem tingut ocasió d’analitzar en els últims mesos. Amb aquest cotxe, que porta el nom d’un os procedent d’una illa d’Alaska, comença el que des de la firma consideren “l’ofensiva SUV”.

No és només el primer set places que fan, sinó tota una declaració d’intencions. És un cotxe completament nou, que no substitueix cap altre model de la marca i que els pot aportar un potencial de vendes addicional a l’existent.

Encara que Skoda ja té el Yeti, la veritat és que, ni per prestacions ni per aspiracions, aquell SUV -molt més bàsic- no té gaires punts en comú amb aquest Kodiaq, que és l’aposta d’aquest constructor per un segment que ja significa el 30% del mercat.

Vam conèixer el Kodiaq al Saló de Ginebra. Sota la nomenclatura Vision S, aquell concept car que vam veure exposat a la mostra suïssa ens va generar una certa desconfiança. Crèiem que era l’habitual exercici d’imaginació que fan algunes marques i que, a l’hora de la veritat, la de fabricar-lo en sèrie, tindria poca cosa a veure amb el model a comercialitzar. Doncs res més lluny de la realitat, ja que el producte que es pot encarregar als concessionaris des de principis del mes de desembre -i que arribarà als seus aparadors al març-és gairebé idèntic, excepte pels petits canvis que tot procés industrial requereix. Per ser honestos, hem de dir que vam mirar el Kodiaq de cua d’ull. No en va és, en teoria, el competidor directe de l’Ateca, la nineta dels ulls de les vendes més recents de la marca catalana. El SUV de Seat no el fan a Martorell, sinó a Txèquia, al mateix indret on produeixen aquest Kodiaq.

La comparativa no té gaire sentit, encara que tots dos cotxes surtin de la mateixa incubadora. Són tan diferents -sobretot per mides i capacitats- que no els podem considerar ni rivals. Productes ben diferents, encara que tinguin la mateixa finalitat. De fet, el Kodiaq està a mig camí del VW Tiguan (amb 4,4 metres de llarg) i el VW Touareg (4,8 metres), també del mateix grup. El Kodiaq combina un disseny molt modern amb alguns elements clàssics. És un cotxe gran (4,7 metres), que supera les dimensions d’un Octavia, per exemple.

La configuració inicial està pensada per a cinc places. Però, per 800 euros addicionals, es pot optar per la tercera fila de seients, que l’amplia a les set comentades. Les tres-centes primeres unitats inclouran aquest element gratuïtament, així com el manteniment del cotxe durant els set primers anys de vida i altres avantatges.

Aquest cotxe estarà disponible amb dues opcions dièsel TDi (de 150 i 190 cv) i tres de gasolina TSI (de 125 a 180 cv). Òbviament, tots regulats per la normativa EURO6 d’emissions contaminants, amb star & stop i sistema de recuperació de l’energia dissipada en frenada. Des de Skoda creuen que un 75% dels Kodiaq que despatxin aniran equipats amb motor dièsel, amb preferència dels dotats del canvi de marxes automàtic DSG del grup matriu: un 65%. El 2019 Skoda comptarà amb els primers models elèctrics i amb híbrids que es poden endollar, i que serviran per completar totalment el catàleg de la marca.

Aquest SUV es presenta en tres nivells d’acabats: Active, Ambition i Style. Probablement l’intermedi s’emportarà el 90% de les vendes.

Com que pertany al grup Audi-VW, aquest cotxe té accés a l’última tecnologia de les marques que l’integren, i això fa que el Kodiaq disposi de, ni més ni menys, vint-i-tres sistemes d’ajuda electrònica a la conducció. Entre ells, molt útil, el Trailer-Assist, pràctic en un cotxe tan llarg com aquest si, a més, ha d’arrossegar un remolc o una caravana.

Entre els tres programes de conducció cal destacar: l’ snow-mode, per circular sobre neu, o l’ off-road mode, per anar fora de l’asfalt.