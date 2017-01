Solidaritat per superar entrebancs

De mica en mica els fets donen la raó a Luis Enrique: aquest Barça disposa d’una bona plantilla amb fons d’armari. El Barça segueix perseguint el Reial Madrid i el Sevilla a la classificació després de superar l’examen d’Ipurua (0-4) en un partit en què els suplents van ballar al mateix ritme que els titulars. I no era un escenari fàcil, ja que el guionista del partit va voler posar la por al cos del barcelonisme. Si jugar sense Iniesta ja és complicat, fer-ho sense el geni de Fuentealbilla i també sense Busquets encara ho és més. I als 10 minuts de joc, Escalante va deixar fora de combat el migcampista vallesà. Dues baixes significatives que van obrir la porta a Denis Suárez, autor del primer gol, i a un Rakitic que va jugar per fi 90 minuts. El que fa poc era normal va ser novetat, però de mica en mica el croat torna a tenir protagonisme.

A Eibar els equips grans solen guanyar, però el peatge que fa pagar el club basc és obligar els adversaris a donar-ho tot. Malgrat que la globalització fa que un equip petit de les valls basques tingui un jugador japonès, els futbolistes de Mendibilar encaixen amb la tradició obrera d’un club que fa sonar al camp la sirena de la fàbrica d’armes que ha donat feina a generacions i generacions de socis de l’Eibar. Solidaritat, treball i una agressivitat que de vegades porta jugadors com Escalante, un argentí format al Boca Juniors, a saltar-se la llei, com va fer en la jugada en què va deixar Busquets amb una ganyota de dolor. El Barça va sentir-se incòmode a Ipurua en alguns moments, patint per la pressió alta dels rivals, però l’equip de Luis Enrique va entendre què calia fer i va posar seny on els bascos posaven rauxa. I va jugar amb companyonia per evitar perdre la guerra en combats individuals. El Barça va saber jugar durant bona part del partit al seu propi terreny de joc, es va protegir amb la pilota quan calia i sense dos dels seus migcampistes titulars va colpejar amb verticalitat contra un Eibar tan valent que deixava espais entre línies, on els millors jugadors del Barça van instal·lar el seu quarter general.

Messi, el general

Intuir on son els espais i aprofitar-los és tot un art. I Messi és el més llest de tots. L’argentí, autor del 0-2 ja a la segona part després d’una assistència preciosa de Luis Suárez, va disfressar-se d’Iniesta endarrerint la seva posició per poder colpejar un cop i un altre la defensa de l’Eibar amb passades a l’espai que van fer les delícies, especialment, de Neymar. Si durant els primers minuts l’Eibar va bombardejar, sense gaire encert, la porteria blaugrana amb centrades laterals i xuts llunyans, Messi va liderar el contraatac enviant el perill darrere les defenses de l’Eibar. Res espanta més que saber que al darrere ets dèbil, i Messi va aprofitar-ho associant-se amb els seus companys.

Luis Enrique va fer jugar un equip lluitador en què Mathieu i Umtiti lideraven la defensa per donar descans a Piqué. Sense Busquets, però, i amb Mascherano sancionat, va haver de refer el centre del camp, i va oferir a Rakitic una oportunitat per redimir-se de setmanes de frustració, jugant al mig del camp en tasques defensives, associant-se quan podia amb Denis i un Arda Turan lluitador que va perdre arribada, ja que va jugar per darrere d’un trident que sempre acaba marcant les diferències. Si el primer gol va ser de Denis, amb un xut des de la frontal després d’una jugada de Neymar i Messi, a la segona part l’uruguaià va repartir l’assistència del 0-2 a Messi, i després li va pispar la cartera a Lejeune per fer el 0-3 tot sol davant Yoel.

El tercer gol va obligar l’Eibar a treure la bandera blanca i rendir-se. Luis Enrique ho va aprofitar per donar minuts a Aleix Vidal i a un Alcácer que, a diferència dels seus companys, segueix perdut. I tot amb Messi liderant cada atac amb una exhibició d’assistències que van fer sortir de polleguera un Eibar incapaç d’aturar el trident. De fet, Neymar va fer el quart gràcies a una assistència d’un Aleix Vidal cada cop més integrat al grup. Però Luis Enrique, satisfet amb la quarta victòria consecutiva, somreia també per l’esforç col·lectiu de jugadors com Denis, Arda o un Mathieu sempre una mica fora de lloc però que sempre se’n surt com pot. Actors secundaris necessaris per seguir respirant al clatell del Madrid. La persecució continua.

Primer gol de Denis Suárez amb el Barça

El jugador gallec va entrar als 10 minuts de joc per ocupar el lloc del lesionat Sergio Busquets. Denis va ser l’encarregat de marcar el 0-1 amb un bon xut des de la frontal, el seu primer gol en partit oficial amb la samarreta del primer equip blaugrana. Denis es converteix en el tercer jugador dels que han arribat aquesta temporada que marca, després de Digne i Alcácer. El gallec no marcava des d’un partit de la selecció espanyola sub-21, el 5 d’octubre del 2016, contra San Marino.