Molts gols i poc públic per derrotar l’Sporting (6-1)

La persecució continua. El Barça, en un partit de ritme molt baix contra un rival encaparrat en disparar-se al peu, va golejar l’ Sporting de Gijón (6-1) i seguirà perseguint el Reial Madrid una jornada més. Un partit perfecte analitzat en fredor, però ensopit mirat des de la graderia. L’equip asturià va intentar pressionar a dalt i atacar, però va encadenar una sèrie d’errades defensives d’aquelles que es veuen els diumenges pel matí als camps amateurs, facilitant la feina d’un Barça que va golejar sense despentinar-se. I sense cansar-se gaire. I cuidar el físic és clau, ara mateix.

Després d’unes setmanes on es veien els jugadors del Barça esbufegant, mica en mica els deixebles de Luis Enrique veuen com les cames sempre responen. I pensant en el París Saint-Germain, que visitarà el Camp Nou just d’aquí una setmana, Luis Enrique va treure del terreny de joc a Luis Suárez i poc després, va donar descans a Messi. No seria un bon moment per perdre un dels referents ofensius de l’equip, i menys en un partit que no tenia cap mena d’història. L’Sporting no va estar a l’alçada i el Barça va passejar-se, com si fos una estrella del rock que accepta diners per fer un concert davant multimilionaris que organitzen una festa privada. En aquesta ocasió, qui pagava eren els assistents al Mobile World Congress, que van pagar les entrades que molts no poden pagar, mig omplint un Camp Nou que oferia un aspecte ben trist. Entre l’horari del partit, amb molts socis encara treballant o estudiant, el preu de les entrades i l’entitat del rival, el duel es va jugar amb la pitjor entrada de la temporada. I molts eren empresaris que al final de la jornada del MWC, van gravar amb els seus telèfons el gol de falta de Neymar, satisfets després de veure una golejada. I gols de les grans estrelles del Barça. Messi s’havia encarregat d’obrir el marcador trencant el fora de joc asturià i fent una vaselina sobre Cuéllar amb el cap. Deliciós.

La jornada ja havia començat bé, ja que pel matí, Luis Enrique va recuperar Arda Turan i Javier Mascherano. El turc va descansar, però l’argentí va entrar directament al centre de la defensa, per formar una línia de tres amb Jordi Alba i Umtiti. Piqué, com Iniesta, s’ho mirava des de la banqueta, reservat pel partit més exigent contra el Celta i com no, aquell contra un PSG que a la mateixa hora guanyava un partit de Copa a Niort.Els francesos segueixen imparables, però el Barça ha reaccionat i ja encadena cinc triomfs consecutius a la lliga. Fet que permet respirar just al clatell del Madrid.

Contra l’Sporting de Rubi, aquest tècnic català que havia de ser l’ajudant de Tito Vilanova però es va passar un any amb un rol secundari a les ordres de Gerardo Martino, el repte del Barça era seguir guanyant, seguir millorant i seguir recuperant-se físicament. És a dir, donar descans a jugadors claus i golejar per no haver d’esforçar-se gaire. I tot va sortir rodó, ja que als 10 minuts de joc, Messi havia fet el seu 36è gol en els darrers 36 partits oficials, gràcies a la bona assistència de Mascherano i la incapacitat dels asturians de tirar el fora de joc, i després Luis Suárez va veure com una rematada seva acabava amb Juan Rodríguez fent-se el 2-0 en pròpia porta. La feina estava llesta quan encara aficionats entraven per les escales de l’estadi.

Malgrat que Castro va aprofitar un moment de relaxació blaugrana per fer el 2-1, ràpidament el Barça feia el 3-1 amb un bon xut de Luis Suárez, qui va engaltar una pilota que Babin, de forma inexplicable, va deixar morta dins de l’àrea. Davant el millor trident de la lliga, l’Sporting va defensar sense criteri, deixant espais o cometent errades. Tant bé anava la cosa, que el Barça va donar descans a Luis Suárez després d’un primer temps plàcid, però bàsicament, dolent. Un partit sense ritme, sense joc, en que el Barça va limitar-se a castigar un adversari destinat a baixar si no aconsegueix concentrar-se més.

Per sort, a la segona part el Barça va millorar. El rival ja havia tret la bandera blanca i només pensava en no rebre una golejada, però l’equip de Luis Enrique va entendre millor el joc, modificant el seu dibuix amb l’entrada al terreny de joc d ’Alcácer, André Gomes i Sergi Roberto, i aconseguint complir l’objectiu de la segona part: veure com marcaven gols Alcácer, que li feia falta, i també Neymar amb un bonic xut de falta. El brasiler marcava així el primer gol en un partit de lliga al Camp Nou aquest 2017. I Rakitic posava la cirereta, que també li feia falta, amb un gran xut per satisfacció dels pocs espectadors que van ser a l’estadi. Pocs per ser el Camp Nou, és clar, ja que pocs estadis de Primera mouen més de 50.000 persones. Però al Barça, tot és diferent. I per aquest motiu una golejada com aquesta no deixa satisfet a tots. El Barça és diferent quan guanya i quan perd