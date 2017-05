Els Spurs desaprofiten 25 punts d'avantatge contra els Warriors (113-111)

A l'inici del tercer quart els San Antonio Spurs es van bloquejar absolutament. L'equip texà va malbaratar els 25 punts d'avantatge que havia tingut uns minuts abans, i la diferència es va anar eixugant a passos agegantats fins que el partit es va situar en l'escenari esperat per als Warriors. Els de Golden State dominen 1 a 0 la final de la Conferència Oest després d'haver superat l'equip d'un discret Pau Gasol per 113 a 111. Als Warriors, com sempre, dos noms per sobre de la resta: entre Stephen Curry (40 punts) i Kevin Durant (34 punts) van sumar 74 dels 113 punts que van acabar anotant.

A l'altre costat, Kawhi Leonard (26) i LaMarcus Aldridge (28) van tenir també la col·laboració d'un tercer actor important, l'incombustible Manu Ginobili, que va aportar 17 punts per intentar recuperar el factor pista per als Spurs. Gasol, en canvi, que només va jugar 16 minuts, es va quedar amb 5 punts i 2 rebots.

Amb dos segons a l'electrònic i 113 a 110 al marcador, Aldridge va tenir un llançament de tres per empatar, però no va estar encertat. Abans, Curry havia agafat el protagonisme local, i s'havia lluït en una penetració i un tir des de la zona de tirs lliures que va acabar entrant amb suspens i donant l'avantatge de tres punts per als Warriors.