Sr. Iglesias Villanueva, li hauria agradat l’ajuda del vídeo?

Durant el Mundial de Clubs vaig intercanviar opinions sobre el videoarbitratge amb alguns àrbitres professionals, i clarament estaven a favor de l’ús de la tecnologia durant els partits. Almenys amb els que vaig parlar jo. Hi estaven a favor amb matisos, esclar, perquè ningú vol que es repeteixi el nyap del Japó. Però sí un sistema que permeti aclarir si són mans o no, si la falta és dins o fora, si és orsai…

Jo també soc dels que estan a favor del vídeo. Dels que volen que en els postpartits es parli de futbol i no de les polèmiques, de les anècdotes. M’agradaria que el futbol s’assemblés als altres esports que s’han adonat que som al segle XXI, que donessin un cop de mà als àrbitres, els únics que no tenen afició.

Podríem preguntar-l’hi al senyor Iglesias Villanueva, si es deixés. Vostè, al Madrigal -perdó, a l’Estadi de la Ceràmica-, ¿li hauria agradat que algú li digués pel pinganillo que Bruno va fer l’aturada de la nit? O, en el possible penal de Mascherano, ¿no preferiria que algú li digués si també havia tocat la pilota amb la mà a l’interior de l’àrea?

Perquè els àrbitres, que són els que haurien de tenir cert ascendent en aquest tema, suposo que prefereixen que algú els corregeixi a la gespa abans que veure com a les teles del país, durant la setmana, van posant els vídeos de les pífies del diumenge. I suposo, també, que prefereixen reconèixer a temps un error que no sentir com tot un estadi -a més dels milions de telespectadors que s’ho miren per la tele- es recorden de la seva família.

La majoria de jugadors s’hi han pronunciat a favor -menys alguns del Madrid, ells deuen saber per què-, també he sentit opinions favorables d’entrenadors de pes com Luis Enrique -potser el més insistent- i fins i tot Tebas diu que s’ha de fer servir el vídeo. Penso que la salsa del futbol hauria de ser la pilota. Avui hauríem de parlar de l’enèsima genialitat de Messi, i en canvi ens estarem preguntant si l’àrbitre va cagar-la voluntàriament.