Gerard Piqué: "Si fa una setmana ens haguessin dit 'remuntar a la Champions i perdre avui', tots les culers ho hauríem signat"

No vol excuses. Luis Suárez no creu que el partit contra el PSG de dimecres hagi afectat el Barça i ajudi a explicar la derrota contra el Dépor d'aquest diumenge. El davanter blaugrana considera que l'equip ha tingut prou dies de descans: "Hem tingut molts dies per recuperar-nos". Suárez també ha posat molt èmfasi en la necessitat del Barça de "millorar coses" i creu que han regalat "alguns minuts a la primera meitat" que han fet anar el grup a remolc durant tot el partit.

Tampoc ha buscat excuses el secretari tècnic, Robert Fernández, tot i que ha assegurat que el Barça ha fet "un gran partit". "Però no hem tingut la sort d'altres partits. Hem lluitat fins al final", ha dit el responsable esportiu del conjunt blaugrana. Robert ha descartat un fitxatge per suplir Aleix Vidal, de baixa fins al final de curs.

Gerard Piqué sí que ha parlat de l'"adrenalina" d'aquesta setmana, que ha condicionat el duel contra els gallecs. Ha passat factura el duel contra el PSG? "Segur", ha dit el central als micròfons d'Esport3. "El calendari és molt i molt dur", ha remarcat el barceloní abans de fer una lectura global del que ha passat aquests últims dies. "Crec que ho hem d'afrontar amb calma, si fa una setmana ens haguessin dit 'remuntar a la Champions i perdre avui', tots els culers ho hauríem signat", ha sentenciat el defensa, que ha admès que "el gol" del Dépor ha fet "massa mal".