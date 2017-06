Tebas: "S'ha d'entendre la coacció o falta de llibertat que poden tenir a Catalunya molts jugadors"

El president de la Lliga, Javier Tebas, ha assegurat que hi ha jugadors coaccionats a Catalunya per la situació política del moment. "S'ha d'entendre aquesta coacció o falta de llibertat que poden tenir a Catalunya molts jugadors", ha dit el màxim mandatari del futbol espanyol en una trobada a Madrid. Diu Tebas que alguns futbolistes no opinen ni diuen en veu alta que voldrien que Catalunya seguís formant part d'Espanya perquè "molta part del sistema català actual" se'ls tiraria a sobre. Unes paraules del president de la Lliga quan se li ha preguntat sobre Gerard Piqué i els xiulets quan juga amb Espanya: el central va assegurar que mai s'ha posicionat a favor de la independència.

Tebas ha carregat també contra Pep Guardiola, que va llegir el manifest en favor del referèndum que van muntar les entitats sobiranistes aquest diumenge passat. "Soc català, la meva mare ho és i per a molts espanyols Catalunya segueix sent Espanya, és una decisió que hem de prendre tots, no només els que viuen allà", li ha dit Tebas a Guardiola.