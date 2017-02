Tebas insisteix: no hi ha videoarbitratge a Espanya per motius econòmics

El president de la Lliga, Javier Tebas, s'ha mostrat partidari d'introduir la tecnologia al futbol, encara que ha justificat l'actual absència d'un sistema de videoarbitratge a Espanya per la seva "quantia econòmica" i perquè els dos preus que es van oferir a la Lliga fa temps a través de FIFA estaven "fora de mercat".

"Quan dic que Espanya no té tecnologia de gol és per dos motius. Un, per la quantia econòmica, i un altre, perquè els preus que ens van oferir eren fora de mercat, com una mena de monopoli", ha dit Tebes. "Quan una empresa s'ha sotmès a normes de transparència i control no ha de comprar el que està fora de mercat perquè suposa una mena de peatge", ha afegit per argumentar la posició de la Lliga. "Estic content que la Lliga espanyola no tingui ull de falcó, perquè no passem per aquest peatge", ha manifestat, tot i mostrar-se partidari de l'ús de la tecnologia al futbol.

"Estic a favor de la tecnologia i estem amb la nova FIFA a la comissió d'arbitratge, però en aquells moments no ho vam posar perquè calia avaluar altres qüestions com l'econòmica", ha conclòs.