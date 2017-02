Tebas presentarà una querella criminal contra 17 aficionats del Rayo que van increpar Zozulya

El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha anunciat en un acte que presentarà una "querella criminal" contra 17 aficionats del Rayo Vallecano que el passat 1 de febrer van anar a la Ciutat Esportiva del conjunt madrileny per increpar i insultar l'ucraïnès Roman Zozulya. El jugador s'havia de convertir en reforç dels de Vallecas durant el mercat d'hivern, cedit pel Betis, però va haver de retornar a Sevilla perquè un gruix important de l'afició del Rayo, sobretot el sector dels Bukaneros, el van acusar de neonazi.

Els seguidors van exhibir pancartes contra Zozulya, generant una pressió molt alta que ha impossibilitat el seu aterratge a Madrid. "És un tema que afecta la imatge de la Lliga i d'Espanya", ha dit Tebas, que dimarts es va reunir amb l'ambaixador d'Ucraïna, Anatoly Scherba. La querella es presentarà aquesta setmana contra els 17 seguidors que van "entrar al recinte de la Ciutat Esportiva del Rayo el dia que hi va anar el jugador. Hi són els autors materials de l'amenaça i ara falta saber qui són els autors intel·lectuals".

Tebas ha defensat que el futbolista no té "la ideologia que es diu". "Estaríem admetent que hi ha tribunals populars que permeten jutjar", ha sentenciat: "no podem permetre que els tribunals populars utilitzin la por i la coacció".