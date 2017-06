El jugador Theo Hernández, denunciat per presumpta agressió sexual a Marbella

El futbolista Theo Hernández ha estat denunciat per una presumpta agressió sexual, segons informa "El Español", citant de fonts policials. Hernández, de nacionalitat francesa, ha jugat aquest any cedit per l' Atlètic de Madrid a l'Alabès, però fitxarà pel Reial Madrid aquest estiu.

Segons les informacions, els fets s'haurien produït al voltant de les quatre de la matinada, quan després de passar una estona a un reservat d'una discoteca, Hernández i una amiga van anar al cotxe del jugador, on haurien iniciat relacions sexuals. Però un cop ella va demanar aturar-ho, ell no va voler, iniciant una baralla que va acabar amb Theo fent-la fora a cops del cotxe. La policia però, ha comunicat que tindria dubtes per contradiccions en el relat ofert per la jove.

La jove va decidir acudir a l'Hospital Costa del Sol i posteriorment a la comissaria de Marbella per interposar la denúncia.