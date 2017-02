Tom Brady, estrella de la Super Bowl i amic de Trump

Tom Brady es va convertir ahir a la matinada en el nou heroi del futbol americà. El quarterback dels New England Patriots va ser el pal de paller del seu equip, que va signar una remuntada històrica contra els Atlanta Falcons (34-28) per aixecar el cinquè títol de l’equip, una fita a l’abast de ben pocs.

Brady, que de petit jugava a beisbol, va passar-se al futbol americà després que el seu pare el portés cada diumenge a veure els San Francisco 49ers. Un dia, al petit Tom li va cridar l’atenció el mariscal de camp Joe Montana i va decidir que volia ser com ell. Va començar des de baix i anys més tard, un cop vestint ja els colors dels Patriots, només va necessitar dues temporades per aconseguir la primera Super Bowl.

I va ser llavors, fa 15 anys, quan el jove Brady va conèixer el que ara és el president dels EUA, Donald Trump. El llavors empresari immobiliari va convidar Brady a formar part del jurat de Miss Estats Units. L’amistat entre ells dos va començar en aquell certamen de bellesa i es va enfortir entre els forats del Trump National Golf Club de Califòrnia. De fet, quan Brady va ser sancionat acusat en el Deflagate (el seu equip va ser acusat de desinflar les pilotes perquè ell tingués un control millor de les passades), l’ara president nord-americà va criticar el càstig que li van imposar.

Així, quan Trump va presentar precandidatura a les eleccions pel Partit Republicà, Brady va donar-li suport i fins i tot es va veure al seu armariet una gorra de la campanya de l’empresari amb el lema “ Make America great again”. Tot i això, quan tot va anar a més i Trump va entrar de ple en la cursa per la Casa Blanca, Brady va fer un pas enrere. “No estic d’acord amb tot el que pensa el Donald”, va dir el quarterback en una ocasió.

Dilluns, Trump, que havia pronosticat un triomf dels Patriots, va abandonar el club de Florida on estava veient el partit quan en el tercer període el marcador assenyalava un desavantatge de 25 punts contra el seu equip (3-28).

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de febrer de 2017

Però amb Brady al capdavant, els de Nova Anglaterra van fer seu el lema d’Obama, el “ Yes, we can”, i van forçar la pròrroga per capgirar el marcador. Un parcial de 19-0 en el quart període, la remuntada més gran que s’hagi vist mai en un partit de la Super Bowl, els va permetre tornar-se a coronar vencedors. A l’equip i a Brady, MVP del partit i que, a més, iguala amb cinc títols els que van aconseguir Terry Bradshaw i Joe Montana, el culpable que ell hagi arribat on és ara.