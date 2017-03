Toni Bou (Honda) celebra la seva 50a victòria en pista coberta a Àustria

El català Toni Bou (Repsol-Honda) ha celebrat la seva 50a victòria en pista coberta amb el triomf aconseguit a Wiener Neustadt, ciutat austríaca situada a 45 quilòmetres de Viena, escenari de la segona victòria del pilot en la segona cita de la temporada d 'X-Trial.

Bou ha liderat la màniga classificatòria a l' Arena Nova de Wiener Neustadt, amb la puntuació més baixa dels vuit pilots participants, i a la final s'ha imposat als seus tres rivals: Adam Raga (TRS), Albert Cabestaby (Sherco) i Jeroni Fajardo (Vertigo), amb els quals ha marcat la diferència a la primera zona, que ha sigut l'únic de superar-la.

El vigent campió del món ha acabat la prova amb 10 punts d'avantatge sobre Raga. Amb aquest triomf, Bou es referma al capdavant del Mundial amb 40 punts. La tercera carrera del campionat se celebrarà d'aquí a dues setmanes, el dissabte 25 de març, a Marsella, França.

"Ha anat molt bé. Sabíem que no podíem cometre errors i hem estat molt concentrats durant tota la prova. Fins i tot crec que podia haver-ho fet més bé perquè he comès algun error a la final. Podia haver sentenciat a la zona 2, però d'altra banda he fet la 3 amb un pas tècnic complicat en el qual hem pogut marcar diferències", ha dit Bou en declaracions facilitades pel seu equip.