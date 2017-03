El repte de tornar sans de la darrera travessia per seleccions de la temporada

Per quart i darrer cop aquesta temporada, les seleccions deixaran buit el vestidor del Barça. Fins a 15 internacionals del conjunt blaugrana viatjaran pel món per disputar un màxim de 19 partits amb els seus respectius països, un fet que preocupa a Luis Enrique i el seu cos tècnic, que pateixen per possibles lesions que puguin alterar l'estat de forma de cara al tram final de curs.

Els temors a patir una lesió no són debades: en la primera aturada per seleccions, André Gomes, Messi i Mathieu van patir diferents problemes físics; en la segona, van ser Sergi Roberto, Jordi Alba, Cilessen i Neymar; mentre en la tercera, va ser Umtiti qui va tornar tocat. Fins que vagin tornant progressivament, Luis Enrique només podrà comptar a partir d'aquest dimarts amb sis efectius del primer equip: Rafinha, Alcácer, Digne, Sergi Roberto, Mathieu i Masip. Tampoc podrà comptar amb Aleix Vidal, lesionat.

Luis Suárez, qui més quilòmetres farà

Entre els 15 internacionals del primer equip del Barça, acumularan més de 143.948 quilòmetres en desplaçaments. La major delegació és a la selecció espanyola, que viatjarà 3.092 quilòmetres. L'Espanya d' Iniesta, Piqué, Busquets i Alba s'enfrontarà contra Israel divendres 24 (20.45 h, La1) a Gijón, en un duel que comptabilitza per la classificació del Mundial de Rússia 2018. Quatre dies després, el dimarts 28, viatjaran a París per jugar un amistós contra la França d'Umtiti (21 h, Telecinco). El central francès, al seu torn, jugarà dissabte 25 contra Luxemburg (20.45 h, Movistar Multifútbol 2) un partit de classificació mundialista.

Un altre internacional espanyol, Denis Suárez, està convocat per Albert Celades per disputar dos amistosos amb la selecció sub-21: dijous 23 contra Dinamarca (19.30 h, Cuatro), i dilluns 27 contra Itàlia (21 h, Cuatro).

L'Alemanya de Ter Stegen serà la primera en jugar. Ho farà primer en un amistós, dimecres 22 davant Anglaterra (20.45 h), i després, ja en duel oficial, diumenge 26 contra l'Azerbaidjan (20.45 h, Movistar Multifútbol 1). La Croàcia d' Ivan Rakitic, per la seva banda, només disputarà un partit: divendres 24 contra Ucraïna (20.45 h, Movistar Multifútbol 2). També un duel afrontarà la Turquia d' Arda Turan, que jugarà divendres 24 contra Finlàndia (18 h, Movistar Fútbol).

Per Europa també viatjaran André Gomes i Jasper Cillessen. Portugal juga un partit oficial dissabte 25 contra Hongria (20.45 h, Movistar Multifútbol) i dimarts 28 un amistós contra Suècia (20.45 h). Holanda, al seu torn, jugarà també dissabte 25 un duel oficial contra Bulgària (20.45 h, Movistar Multifútbol 3), i dimarts 28 un amistós contra Itàlia (18 h, Movistar Multifútbol 1).

Els qui més quilòmetres hauran de recórrer, però, seran els quatre sud-americans. Els argentins Messi i Mascherano viatjaran 22.361 quilòmetres per jugar a Buenos Aires contra Xile (la matinada de dijous 23 a divendres 24, a les 00.30 hores, hora catalana, Teledeporte), i a La Paz contra Bolívia (dimarts 28, 22 h, hora catalana, Teledeporte). Neymar, per la seva banda, farà 20.706 quilòmetres per jugar a Montevideo contra l'Uruguai (la matinada de dijous 23 a divendres 24, a les 00.00 h, hora catalana) en un partit que Luis Suárez no podrà disputar per sanció. El segon partit del Brasil serà la matinada de dimarts 28 a dimecres 29 (2.45 h, hora catalana), contra el Paraguai. L'únic partit que podrà disputar Suárez, que serà qui més quilòmetres viatgi (24.520) serà la matinada del dimarts 28 al dimecres 29 contra el Perú (4.15 h, hora catalana). El proper partit del Barça serà el diumenge 2 d'abril a les 20.45 h al camp del Granada.

L'Espanyol perd a tres sud-americans

Tot i només tenir tres afectats pel virus FIFA, l' Espanyol es veurà perjudicat pel calendari: rep divendres 31 al Betis (20.45 h) a Cornellà, pel que Quique Sánchez Flores, que ha donat quatre dies de descans als no internacionals, fins dimecres, haurà d'esperar fins l'última hora per saber l'estat d' Hernán Pérez, Felipe Caicedo i Diego Reyes. Aquest cop, Óscar Duarte, per la greu lesió al lligament creuat anterior del genoll, no viatjarà amb Costa Rica, mentre que Aarón Martín, que no ha estat convocat per Celades, ni Pape Diop, que ha renunciat a la selecció del Senegal, tampoc seran amb les seves respectives seleccions.

540x306 El paraguaià Hernán Pérez i l'equatorià Felipe Caicedo s'enfrontaran amb les seves respectives seleccions / HERNÁN PÉREZ El paraguaià Hernán Pérez i l'equatorià Felipe Caicedo s'enfrontaran amb les seves respectives seleccions / HERNÁN PÉREZ

Hernán i Caicedo seran rivals per un dia, ja que les seleccions del Paraguai i l'Equador s'enfrontaran a Asunción la matinada del dijous 23 al divendres 24 (00.00 h) a l'estadi Defensores del Chaco. Quatre dies després, el dimarts 28, l'Equador rebrà Colòmbia (23 h, hora catalana), mentre que el Paraguai visitarà el Brasil la nit del dimarts 28 al dimecres 29 (2.45 h). Hernán haurà viatjat 19.304 quilòmetres, per 22.461 de Caicedo.

L'altre internacional blanc-i-blau és Diego Reyes. El mexicà haurà de recórrer 20.672 quilòmetres per rebre a Ciutat de Mèxic a Costa Rica (matinada del divendres 24 al dissabte 25, 1.50 h), i posteriorment visitar Trinitat i Tobago (matinada del dimarts 28 al dimecres 29, 1 h).