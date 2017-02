Tornar a viure la mateixa vida

Pocs esports poden competir amb el bàsquet pel que fa a la importància de l’empremta femenina. Les dones han tingut un paper clau en l’expansió d’una disciplina que sovint no ha recordat totes les pioneres amb el mateix entusiasme. És per això que algunes iniciatives s’esforcen aquests dies a honrar la seva memòria, una recompensa del tot necessària. En primer lloc, per posar en valor la seva trajectòria, però sobretot per animar les noves generacions a mantenir una actitud inconformista i a seguir lluitant per superar les barreres de gènere que encara continuen existint.

Sant Feliu de Llobregat acollirà aquest migdia la presentació del municipi barceloní com a Capitalitat del Bàsquet Femení. La Sala dels Àustries del Palau Falguera serà l’escenari d’un acte que comptarà amb la presència d’Encarna Hernández, una pionera que fa poc va complir 100 anys, o d’Antonia Gimeno, una de les impulsores del projecte Segle XXI. El seu exemple continua sent una inspiració molt vàlida.

Unes hores més tard el Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona acollirà la presentació de la Copa de la Reina, un esdeveniment amb el qual l’Uni Girona aspira a consolidar un projecte ben parit que ha aconseguit connectar amb els aficionats. L’acte comptarà amb la presència de Maria Carme Vilagran, Dolors Iglesias i Anna Junyer, tres exjugadores internacionals històriques del club.

Aquestes dues iniciatives enllacen molt bé amb l’emotiva trobada a Manresa de les primeres jugadores del programa esportiu Segle XXI. L’acte central d’aquest retrobament de dos dies va comptar amb un partit entre les diferents integrants del programa durant els seus primers anys d’existència amb la participació d’una quarantena d’exjugadores com Marina Ferragut, Carlota Castrejana, Mònica Castilla, Betty Cebrián, Montse Viudes, Nina Pont i Mar Xantal, entre moltes altres.

La seva aposta va ser molt valenta. “Tenia 14 anys i mai havia sortit de casa. Sempre m’han preguntat si ho tornaria a repetir. La resposta és clara: en totes les meves vides ho tornaria a fer. Ha sigut l’experiència de la meva vida”, va dir l’exjugadora Sandra Gallego. La frase resumeix perfectament la satisfacció de qui ha lluitat contra mil i una dificultats, però se sent orgullosa dels sacrificis que la decisió va implicar. Apostar pel bàsquet femení mai ha sigut fàcil.