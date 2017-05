Totti es retira després de 25 anys jugant al Roma

L’històric capità del Roma, Francesco Totti, va acomiadar-se del futbol ahir després de 25 anys defensant els colors de l’equip de la seva ciutat. Amb 40 anys, Totti va jugar durant la segona part del partit de l’última jornada de la Serie A, en què el Roma va derrotar per 3-2 el Genoa, un triomf que permet als romanistes acabar segons, darrere la Juve i davant el Nàpols, i els dona la classificació per a la fase de grups de la pròxima Lliga de Campions.

Totti es va acomiadar dels seus aficionats amb un emotiu acte organitzat al mig de l ’Estadi Olímpic, que es va omplir per veure l’últim acte de servei del capità. “El temps passa, maleït temps. Ara tinc por. No la por que tens quan et toca llançar un penal, ara tinc por de debò, no volia plegar però toca fer-ho. Ara sí que necessitaré el vostre amor”, va dir Totti entre llàgrimes. El capità va entrar a les categories inferiors del Roma, del qual era aficionat des de menut, amb 12 anys. “El temps m’ha recordat que toca créixer. Que ja no puc seguir amb pantalons curts i xutant pilotes amb 40 anys. Toca ser un adult, seguir”, explicava Totti al final del partit, abans d’acomiadar-se amb una declaració d’amor: “Us estimo”. Totti, que va fer plorar d’emoció bona part dels seus companys, marxa del futbol convertint-se en un dels pocs casos de jugadors que no accepten cap oferta i prefereixen jugar sempre a l’equip de la seva vida. Totti va rebutjar en dues ocasions ofertes del Madrid, així com d’altres clubs italians, per jugar al seu Roma. “Gràcies, pare, gràcies, mare, néixer romà i romanista és un privilegi; ser-ne el capità, un honor”, va dir en el seu comiat. Totti ha guanyat una lliga, dues Copes d’Itàlia i dues Supercopes nacionals; així com el Mundial del 2006 amb Itàlia i una Bota d’Or.