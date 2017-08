Mor als 91 anys Joan Trayter, màxim responsable de la Junta Gestora del Barça el 2003

Joan Trayter, president de la Comissió Econòmica i Estatutària del FC Barcelona durant molts anys, ha mort a l'edat de 91 anys, segons ha informat el club. Trayter va arribar a ser el màxim responsable de la Junta Gestora que va presidir el club durant uns mesos al 2003, després de la sortida de la Junta que presidia Enric Reyna. Així doncs, va ser l’encarregat de la transició fins a les eleccions del 2003, quan la secció de bàsquet va guanyar la seva primera Eurolliga.

Nascut a Figueres, es va doctorar en Economia i Matemàtiques, iniciant una carrera de professor a centres com les Escoles Pies de Sarrià i al col·legi Abat Oliba, on ha estat docent de nombroses personalitats de la Catalunya actual. Persona molt activa dins del barcelonisme, va gaudir de més notorietat quan li va tocar liderar el club durant el buit de poder provocat per les eleccions que guanyaria Joan Laporta el 2003, eleccions convocats després de la mala gestió de Joan Gaspart i Enric Reyna.

El seu fill, el Doctor Joan Manuel Trayter, és l’actual Síndic del Soci del FC Barcelona des de l’any 2014.