El Borussia Dortmund prepara la destitució de Tuchel

Un dels entrenadors més cobejats del món quedarà a l’aparador a final de temporada. Thomas Tuchel ha classificat el Borussia Dortmund per a la pròxima Lliga de Campions i en menys de tres setmanes pot fer que el seu equip guanyi el primer títol important en cinc anys si venç l’Eintracht Frankfurt en la final de la Copa alemanya. Però el seu futur al club està més qüestionat que mai.

El director general del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha fet públiques les significatives desavinences que té amb Tuchel. Dissabte passat, quan faltaven poques hores per al transcendent partit amb què el conjunt de Westfalia va prendre al Hoffenheim la tercera posició de la Bundesliga, el màxim executiu del club va confirmar de forma explícita en una entrevista amb el grup mediàtic Funke “el dissentiment” que mantenia amb el tècnic. Fa mesos el directiu havia anunciat que a final de temporada concretaria converses amb Tuchel per allargar el seu contracte, que expira el 2018, però la tensió ara desembocarà amb gairebé tota probabilitat en un comiat.

Que Watzke i Tuchel s’havien distanciat era una evidència des de fa temps. Però el que ha acabat deteriorant la relació ha estat la discrepància que van tenir arran de l’atemptat que va patir l’equip quan es dirigia a l’estadi per jugar contra el Mònaco a la Champions l'11 d’abril. Tuchel va criticar de forma vehement i pública que la UEFA fes jugar els seus futbolistes el partit tot just l’endemà, mentre que Watzke va defensar la decisió. El màxim executiu va avisar fa uns dies que sobre la feina futbolística de Tuchel no hi havia “cap problema”, però que s’havia de parlar d’altres coses, com “la comunicació, l’estratègia i la confiança”.

Que Watzke triés dissabte la paraula 'dissentiment' és interpretat per la premsa local com la preparació de la destitució de Tuchel. El tècnic ha sortit al pas assegurant que es vol concentrar en el que queda de competició, mentre que el seu agent, Olaf Meinking, passa la patata calenta al club. “Tuchel ha estat sempre sincer amb les seves declaracions. El nostre objectiu és que es quedi al Dortmund i que tot es tranquil·litzi”, va apuntar a Sport1.

Però el president del Dortmund, Reinhard Rauball, ha fet costat públicament a Watzke i des de la directiva s’ha filtrat als mitjans que són diversos els estaments que tenen una relació tibant amb Tuchel. El cap de 'scouting' del Dortmund, Sven Mislintat, que tan bona reputació té pels fitxatges de talents emergents, ha estat ascendit, amb la complicitat del director esportiu Michael Zorc, com a cap de l’àrea de futbol professional, tot i que fa més d’un any que Tuchel, disgustat amb qüestions de planificació de la plantilla, li prohibeix trepitjar els camps d’entrenament.

Alguns periodistes pròxims a Watzke també han posat en boca de jugadors anònims cert malestar amb un tècnic que justament apunta que arran de l’atemptat la plantilla s’ha unit encara més “humanament”. Tuchel, un reconegut estratega del futbol ofensiu i amb forta personalitat, és al mercat.