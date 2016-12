Tyrese Rice lidera el Barça Lassa contra el València (94-82)

El Palau Blaugrana va viure una nova exhibició de Tyrese Rice, que, conjuntament amb Justin Doellman, va liderar el triomf (94-82) del Barça Lassa contra el València Basket. Una victòria que permet al conjunt de Georgios Bartzokas recuperar la segona posició.

Rice es va carregar l’equip a l’esquena i va completar una d’aquelles actuacions per al record amb set triples de 10 intents (70%) i acabant el partit amb 25 punts. El seu encert va servir per trencar el partit al final del tercer quart i deixar fora de combat un València molt irregular. Un partit rodó que va merèixer l’ovació del Palau quan, a dos minuts per al final i amb el partit a la butxaca, l’entrenador li va donar descans.

El Barça va dominar durant tot el partit i va marxar al descans amb un avantatge de catorze punts (44-30), tot i que els valencianistes van poder retallar distàncies després del descans i situar-se perillosament a només tres punts (59-56) al minut 28. Però quatre triples consecutius, tres de Rice i un de Doellman, van servir per deixar el partit gairebé sentenciat (71-58). El València, tocat pel parcial de 12-2 rebut en aquest fatídic minut i mig, ja no va tenir capacitat de reacció.

Triomf del Manresa sobre la botzina

En l’altre partit amb presència catalana, l’ICL Manresa va derrotar l’Estudiantes (77-75) gràcies a un bàsquet de Machado a falta de mig segon i que permetia desfer l’empat. El partit l’havien dominat els del Bages i, quan faltaven sis minuts, tenien 13 punts d’avantatge que el conjunt madrileny va saber eixugar. Finalment, la moneda va caure del costat manresà, que sumava així la segona victòria de la temporada. L’equip, però, es manté cuer, a dues victòries de la zona de salvació.